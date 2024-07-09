Посетителям в популярных европейских туристических оазисах в последнее приходится несладко, пишет Би-би-си.
Копенгаген пробует поощрять туристов за экологически ответственное поведение
Туристы, приезжающие в Венецию на один день, теперь платят по пять евро за въезд в город. Мэр Барселоны недавно пообещал ликвидировать краткосрочную аренду жилья для туристов в городе в течение пяти лет. Власти Майорки и Ибицы запретили употребление алкоголя на улицах главных туристических зон.
В Копенгагене решили попробовать другой подход: поощрять посетителей, которые ведут себя ответственно.
Начиная с 15 июля туристы, которые демонстрируют «экологически ответственное» поведение - то есть ездят на велосипедах и поездах вместо автомобилей и вносят свой вклад в уборку города, - смогут бесплатно сходить в музей, взять на прокат байдарку и даже перекусить.
«Мы должны превратить туризм из экологического бремени в силу позитивных перемен», - сказал Миккель Ааро-Хансен, руководитель Wonderful Copenhagen, туристической организации столичного региона Дании.
Важный шаг в этом преобразовании, по его словам, это изменение того, как туристы передвигаются по городу, что они потребляют и как взаимодействуют с местными жителями.
Если верить отчету об устойчивом развитии в 2023 году, подготовленному лондонской группой маркетинговых исследований Kanter, в среднем 81% горожан и туристов утверждают, что их волнует экология, и они хотели бы вести себя более экологично, но лишь 22% что-то для этого сделали.
Новая инициатива властей Копенгагена под названием CopenPay как раз и призвана помочь сделать первый шаг от желания к действию, превратив хорошее с точки зрения экологии поведение в своего рода валюту для оплаты пользования городскими заведениями.
Например, желающие прокатиться по искусственному горнолыжному склону CopenHill, построенному на вершине нового центра по переработке отходов, смогут бесплатно спуститься с него, если приедут туда на велосипеде или поезде.
Посетители, пришедшие в Национальную галерею Дании с пластиковыми отходами, могут принять участие в мастер-классе по превращению их в произведение искусства. Хотя мастер-класс проводится в детской зоне, он открыт для всех.
Посетители, помогающие ухаживать за садами в музее Карен Бликсен, смогут получить бесплатный вход в бывший дом известной писательницы и сказочницы.
В «Цистерне», бывшем городском водохранилище, превращенном в подземный выставочный зал, посетители получают бесплатную ознакомительную экскурсию просто за то, что пришли пешком или приехали на велосипеде.
Правда, как и некоторые другие участники CopenPay, музей проводит ознакомительные экскурсии только в определенное время, поэтому свой визит имеет смысл спланировать.
Копенгагенская школа серфинга предложит бесплатный обед серферам, которые после курса серфинга будут полчаса убирать пляж.
«Мы надеемся, что, демонстрируя успех этой и других инициатив, другие города по всему миру вдохновятся и сумеют найти свой способ стимулировать более устойчивое поведение туристов, что в конечном счете приведет к более устойчивому будущему для всех», - говорит Хансен.
О мягкотелости датчан можно только помечтать многим туристам - особенно посетителям солнечных Балеарских островов, где поведение перебравших спиртного отдыхающих вынудило местные власти запретить продажу алкоголя в половины десятого вечера до восьми утра на самых популярных курортах.
Яхты, баржи и прочие судна, которые арендуются для проведения вечеринок, теперь не могут подходить ближе чем на морскую милю (почти 2 км) к туристическим зонам, на которые распространяются ограничения, и высаживать там пассажиров.
А в Барселоне, где на туристов давно уже смотрят косо, на днях отряды горожан, вооруженных водяными пистолетами, устроили «баню» посетителям ресторанов в популярных туристических районах, поливая их водой и скандируя «Туристы, убирайтесь домой!»
В конце июня мэр Барселоны социалист Жауме Колбони пообещал ликвидировать краткосрочную туристическую аренду жилья в городе в течение пяти лет. Он обещал не продлевать ни одну из более 10 тысяч туристических лицензий, выданных арендодателям, когда срок их действия истечет в ноябре 2028 года. Квартиры, которые сейчас рекламируются на Airbnb и Homeaway, станут доступны для местных жителей.
Бум краткосрочной аренды жилья в Барселоне привел к тому, что за последние 10 лет арендная плата выросла на 68%, а стоимость покупки дома - на 38%.
Неумеренное пьянство, ущерб окружающей среде и стремительно растущие цены на аренду недвижимости - это главные претензии обитателей туристических регионов к туристам. Как правило, власти реагируют запретительными мерам, и в этом смысле идея CopenPay особенно интересна.
Копенгагенский проект основан на доверии, то есть от туристов вряд ли будут требовать доказательств их «зеленой» деятельности.
«В некоторых аттракционах вам, возможно, придется показать фотографию, где вы едете на велосипеде, или билет на общественный транспорт», - говорит руководитель отдела коммуникаций туристического совета Рикке Хольм Петерсен.
Правительство не будет компенсировать участие в программе ее участникам - музеям, барам на крышах и благотворительным организациям, сдающим в аренду байдарки.
О своем согласии принять участие в инициативе этим летом уже сообщили 24 культурных и развлекательных центра Копенгагена. Власти ожидают, что число экологически ответственных туристов поначалу будет небольшим, а сама схема CopenPay проработает до 11 августа. В случае успеха она станет круглогодичной.
Согласно государственной статистике, в прошлом году в Дании было зарегистрировано более 12 млн туристов, остававшихся в стране на ночь или дольше.