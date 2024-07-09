Копенгаген пробует поощрять туристов за экологически ответственное поведение

Туристы, приезжающие в Венецию на один день, теперь платят по пять евро за въезд в город. Мэр Барселоны недавно пообещал ликвидировать краткосрочную аренду жилья для туристов в городе в течение пяти лет. Власти Майорки и Ибицы запретили употребление алкоголя на улицах главных туристических зон.

В Копенгагене решили попробовать другой подход: поощрять посетителей, которые ведут себя ответственно.

Начиная с 15 июля туристы, которые демонстрируют «экологически ответственное» поведение - то есть ездят на велосипедах и поездах вместо автомобилей и вносят свой вклад в уборку города, - смогут бесплатно сходить в музей, взять на прокат байдарку и даже перекусить.

«Мы должны превратить туризм из экологического бремени в силу позитивных перемен», - сказал Миккель Ааро-Хансен, руководитель Wonderful Copenhagen, туристической организации столичного региона Дании.

Важный шаг в этом преобразовании, по его словам, это изменение того, как туристы передвигаются по городу, что они потребляют и как взаимодействуют с местными жителями.

Если верить отчету об устойчивом развитии в 2023 году, подготовленному лондонской группой маркетинговых исследований Kanter, в среднем 81% горожан и туристов утверждают, что их волнует экология, и они хотели бы вести себя более экологично, но лишь 22% что-то для этого сделали.