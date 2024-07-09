Суд в Москве заочно арестовал Юлию Навальную по делу об участии в «экстремистском сообществе». Ее объявили в розыск

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск», - сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Согласно сообщению, если Навальная вернется в Россию или будет экстрадирована, ее арестуют на два месяца.

Юлия Навальная прокомментировала заочный арест: «Ой, а что не будет обычной процедуры? Иностранный агент, потом заведение уголовного дела, потом уже арест?! Когда будете писать об этом, не забудьте, пожалуйста, написать главное: Владимир Путин - убийца и военный преступник. Его место в тюрьме, и не где-нибудь в Гааге, в уютной камере с телевизором, а в России - в такой же колонии и такой же камере 2 на 3 метра, в какой он убил Алексея».