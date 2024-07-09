Преступник угнал BMW, попал на нем в ДТП и вернул машину на место

29 июня в 17:00 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП: на улице Казе в Пайде автомобиль BMW X5 врезался в припаркованный автомобиль Volvo и скрылся с места происшествия.

Полицейский патруль нашел виновный в ДТП BMW на парковке, а в разговоре с владельцем автомобиля выяснилось, что тот оставил требующую ремонта машину, после чего 38-летний мужчина воспользовался автомобилем без разрешения владельца, а затем припарковал BMW на том же место.

Патруль доставил 38-летнего мужчину в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В связи с ДТП полиция начала производство о проступке.

Что касается возбужденного уголовного дела, по словам руководителя группы по ведению производств отделения полиции Центральной Эстонии Айрики-Хелле Яласт, на данный момент полиция не может раскрыть детали. Полицейские побеседовали как с владельцем автомобиля, так и с угонщиком. Как последний заполучил машину, выясняется.