Вечером 29 июня в городе Пайде 38-летний мужчина угнал автомобиль BMW X5, попал на нем в аварию, а затем вернул автомобиль на место.
Преступник угнал BMW, попал на нем в ДТП и вернул машину на место
29 июня в 17:00 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП: на улице Казе в Пайде автомобиль BMW X5 врезался в припаркованный автомобиль Volvo и скрылся с места происшествия.
Полицейский патруль нашел виновный в ДТП BMW на парковке, а в разговоре с владельцем автомобиля выяснилось, что тот оставил требующую ремонта машину, после чего 38-летний мужчина воспользовался автомобилем без разрешения владельца, а затем припарковал BMW на том же место.
Патруль доставил 38-летнего мужчину в отделение полиции для выяснения обстоятельств. В связи с ДТП полиция начала производство о проступке.
Что касается возбужденного уголовного дела, по словам руководителя группы по ведению производств отделения полиции Центральной Эстонии Айрики-Хелле Яласт, на данный момент полиция не может раскрыть детали. Полицейские побеседовали как с владельцем автомобиля, так и с угонщиком. Как последний заполучил машину, выясняется.