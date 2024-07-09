Сегодня, 9 июля, вечером в Харьюмаа на Таллиннской окружной дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль, и их выбросило за пределы дороги. Скорая помощь доставила в больницу трех человек.
Тяжелое ДТП на Таллиннской окружной дороге: трех человек увезли на скорой
В 18:57 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на Таллиннской окружной дороге в деревне Тянассилма, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль.
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, грузовик врезался в бок легкового автомобиля, и обе машины вылетели за пределы дороги.
Скорая помощь доставила 62-летнего водителя грузовика и двух пассажиров легковушки в больницу.