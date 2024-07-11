Выдержки из беседы:

- Наряду с обнадеживающими для Украины вещами в декларации саммита НАТО также говорится, что страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозы для России, готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы снизить риск и предотвратить эскалацию. Не несет ли этот раздел документа разочаровывающего сигнала для Киева? Или это нормальный дипломатический язык?

- Да, это нормальный дипломатический язык, но с другой стороны, нотки разочарования в этом документе есть не только для Украины, но и для многих ее союзников в составе НАТО. Начнем с обещанной Украине сумме в 40 млрд долларов. Это сумма, которую нужно будет повышать, потому что для того, чтобы победить агрессивный российский режим, Украине требуется сумма в три, а то и в четыре раза больше.

Нужно от 120 до 160 млрд долларов. 40 млрд - это лучше, чем ничего, но этого недостаточно. Конечно, там в формулировке говорится, что это минимум, который нужно будет повышать. Многие ждут уже двусторонних или многосторонних соглашений с разными странами, которые могут добавить свои ресурсы.

Очень многое будет зависеть от результатов президентских выборов в США осенью. От того, кто возглавит главного союзника в составе НАТО, и как альянс будет свои обещания сдерживать. Пока я бы относился с аккуратным оптимизмом к данным дипломатическим обещаниям.