Студия Postimees: саммит НАТО назвал путь Украины в альянс необратимым, как это поможет Киеву прямо сейчас?

- В декларации саммита НАТО в Вашингтоне говорится, что РФ несет единоличную ответственность за агрессивную войну против Украины, являющуюся вопиющим нарушением международного права, и что Россия должна немедленно вывести все свои силы из Украины. В то же время уточняется, что страны НАТО не стремятся к конфронтации и не представляют угрозы для России, и готовы поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы снизить риск и предотвратить эскалацию. Не несет ли этот раздел документа разочаровывающего сигнала для Украины? Или это нормальный дипломатический язык?

- Перед саммитом в западных СМИ сообщалось, что об уместности использования в декларации формулировки «необратимость вступления Украины в НАТО» между союзниками велись споры. Тем не менее, эта формулировка в документе появилась. Что это значит для Украины уже сейчас, должно ли это сразу оказать сдерживающий эффект на Россию? Если НАТО уже сейчас признает Украину своей будущей территорией, может ли это влечь более высокий уровень ответственности за нее? Например, снятие ограничений на использование поставляемого Киеву западного оружия для ударов по территории России?

- В среду на саммите НАТО стало известно о том, что США впервые со времен холодной войны разместят в Германии ракеты дальностью до 2500 км ради сдерживания России. Речь идет о ракетах «Томагавк» и SM-6, способных поражать цели в глубине России. Эти ракеты несопоставимы по дальности с ныне размещенным в Европе оружием и демонстрируют намерение НАТО вооружаться против России, что отмечает немецкий журнал Der Spiegel. Таким образом, уже сейчас можно сказать, что возможное новое президентство Дональда Трампа не приведет к тому, что Европа может остаться с Россией один на один?

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