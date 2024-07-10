Смотрите, сколько нужно сделать, чтобы выйти в полуфинал основного турнира Большого шлема

Для того, чтобы впервые выйти в полуфинал основного турнира Большого шлем в женском зачете, чешке Барборе Стрицовой пришлось сыграть больше всего матчей - 53. Второе место в этом рейтинге занимает россиянка Анастасия Павлюченкова с 52 матчами, а третье место занимает уроженка Казахстана Елена Лиховцева с 46 матчами.