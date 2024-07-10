В четвертьфинале Уимблдона хорватка Донна Векич обыграла новозеландку Лулу Сан со счетом 5:7, 6:4, 6:1. Чтобы впервые в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема, ей пришлось сыграть 43 матча основного турнира, включая и матч накануне.
Смотрите, сколько нужно сделать, чтобы выйти в полуфинал основного турнира Большого шлема
Для того, чтобы впервые выйти в полуфинал основного турнира Большого шлем в женском зачете, чешке Барборе Стрицовой пришлось сыграть больше всего матчей - 53. Второе место в этом рейтинге занимает россиянка Анастасия Павлюченкова с 52 матчами, а третье место занимает уроженка Казахстана Елена Лиховцева с 46 матчами.
Донна Векич в этом рейтинге заняла пятое место. Четвертое место занимает итальянка Роберта Винчи с 44 играми.
Most Grand Slam main draw appearances before reaching their first semifinal:— Bastien Fachan (@BastienFachan) July 9, 2024
53 - Barbora Strycova
52 - Anastasia Pavlyuchenkova
46 - Elena Likhovtseva
44 - Roberta Vinci
43 - DONNA VEKIC pic.twitter.com/CBODxEsLkW