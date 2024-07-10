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Смотрите, сколько нужно сделать, чтобы выйти в полуфинал основного турнира Большого шлема

rus.postimees.ee
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Донна Векич.
Донна Векич. Фото: Li Ying

В четвертьфинале Уимблдона хорватка Донна Векич обыграла новозеландку Лулу Сан со счетом 5:7, 6:4, 6:1. Чтобы впервые в карьере выйти в полуфинал турнира Большого шлема, ей пришлось сыграть 43 матча основного турнира, включая и матч накануне.

Для того, чтобы впервые выйти в полуфинал основного турнира Большого шлем в женском зачете, чешке Барборе Стрицовой пришлось сыграть больше всего матчей - 53. Второе место в этом рейтинге занимает россиянка Анастасия Павлюченкова с 52 матчами, а третье место занимает уроженка Казахстана Елена Лиховцева с 46 матчами.

Донна Векич в этом рейтинге заняла пятое место. Четвертое место занимает итальянка Роберта Винчи с 44 играми.

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