В полицию обратилась ставшая жертвой телефонных мошенников жительница Нарва-Йыэсуу.
Жительница Ида-Вирумаа отдала представившимся адвокатами мошенникам крупную сумму денег
Мошенники убедили жертву в том, что она должна заплатить за защиту дочери, которая якобы попала в ДТП.
Как сообщили в пресс-службе Идаской префектуры, мошенники позвонили женщине и представились адвокатами, заявив, что ее дочь попала в ДТП, поэтому необходимо собрать деньги на ее защиту.
Злоумышленники убедили жительницу Нарва-Йыэсуу снять наличные и передать их им, что женщина и сделала.
Ущерб составил 1000 евро.