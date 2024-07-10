Жительница Ида-Вирумаа отдала представившимся адвокатами мошенникам крупную сумму денег

Мошенники убедили жертву в том, что она должна заплатить за защиту дочери, которая якобы попала в ДТП.

Как сообщили в пресс-службе Идаской префектуры, мошенники позвонили женщине и представились адвокатами, заявив, что ее дочь попала в ДТП, поэтому необходимо собрать деньги на ее защиту.

Злоумышленники убедили жительницу Нарва-Йыэсуу снять наличные и передать их им, что женщина и сделала.

Ущерб составил 1000 евро.