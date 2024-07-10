Рейтинги: поддержка «Отечества» достигла рекордно высокой, а Партии реформ - рекордно низкой отметки

По последним данным, 30,8% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 16,3% - Партию реформ и 16% - Социал-демократическую партию.

За 10 дней поддержка «Отечества» выросла на 1,1 процентного пункта, впервые преодолев порог в 30%,а популярность реформистов снизилась на 0,9 процентного пункта, упав до самого низкого уровня с начала 2019 года.