Как свидетельствуют данные опроса социологической службы Norstat, поддержка оппозиционной партии «Отечество» выросла до нового рекордно высокого уровня, а рейтинг Партии реформ упал до рекордно низкой отметки, сообщает Rus.ERR.
Рейтинги: поддержка «Отечества» достигла рекордно высокой, а Партии реформ - рекордно низкой отметки
По последним данным, 30,8% граждан, имеющих право на участие в парламентских выборах, поддерживают «Отечество», 16,3% - Партию реформ и 16% - Социал-демократическую партию.
За 10 дней поддержка «Отечества» выросла на 1,1 процентного пункта, впервые преодолев порог в 30%,а популярность реформистов снизилась на 0,9 процентного пункта, упав до самого низкого уровня с начала 2019 года.
За тройкой лидеров следуют EKRE (13,1%), Центристская партия (12%), Партия правых (5,9%) и «Ээсти 200» (3,1%).
Партии правящей коалиции (реформисты, «Ээсти 200» и соцдемы) поддерживают 35,4% респондентов, а оппозиционные силы Рийгикогу («Отечество», EKRE, Центристская партия) - 55,9%.