В июне НКО Slava Ukraini пожертвовали менее 2000 евро

В общей сложности в первом летнем месяце года было собрано 1762,58 евро в качестве пожертвований, сообщила в среду, 10 июля, организация.

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В марте НКО пожертвовали почти 9000 евро, в апреле - чуть более 4600 евро, а в мае - около 3915 евро.

В мае стало известно, что бывшая руководитель некоммерческой организации Slava Ukraini Йоханна-Мария Лехтме получила статус подозреваемой в рамках расследования уголовного дела о возможном нецелевом использовании полученных НКО пожертвований.