Согласно последним результатам, 30% респондентов считают, что правительство справляется с работой очень хорошо или скорее хорошо, а 65% - что скорее плохо или очень плохо.

23% респондентов одобряют, но 68% не одобряют то, как уходящий лидер Партии реформ Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра.

В правящую коалицию входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200», чья совокупная поддержка на данный момент составляет всего 35,4 %, в то время как оппозиционные партии поддерживают 55,9% респондентов.