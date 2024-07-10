Ср, 10.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Опрос: подавляющее большинство недовольно работой правительства (1)

rus.postimees.ee
Copy
В пресс-конференции правительства примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр иностранных дел Маргус Цахкна.
В пресс-конференции правительства примут участие премьер-министр Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр иностранных дел Маргус Цахкна. Фото: Tairo Lutter

Подавляющее большинство респондентов по-прежнему недовольны работой правительства, возглавляемого Партией реформ, свидетельствуют данные ежемесячного опроса Института общественных исследований и Norstat Eesti.

Согласно последним результатам, 30% респондентов считают, что правительство справляется с работой очень хорошо или скорее хорошо, а 65% - что скорее плохо или очень плохо.

23% респондентов одобряют, но 68% не одобряют то, как уходящий лидер Партии реформ Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра.

В правящую коалицию входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200», чья совокупная поддержка на данный момент составляет всего 35,4 %, в то время как оппозиционные партии поддерживают 55,9% респондентов.

Комментарии (1)
Copy

Ключевые слова

Наверх