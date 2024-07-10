Подавляющее большинство респондентов по-прежнему недовольны работой правительства, возглавляемого Партией реформ, свидетельствуют данные ежемесячного опроса Института общественных исследований и Norstat Eesti.
Согласно последним результатам, 30% респондентов считают, что правительство справляется с работой очень хорошо или скорее хорошо, а 65% - что скорее плохо или очень плохо.
23% респондентов одобряют, но 68% не одобряют то, как уходящий лидер Партии реформ Кая Каллас справляется со своей работой на посту премьер-министра.
В правящую коалицию входят Партия реформ, Социал-демократическая партия и «Ээсти 200», чья совокупная поддержка на данный момент составляет всего 35,4 %, в то время как оппозиционные партии поддерживают 55,9% респондентов.