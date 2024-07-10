Один из самых зловещих эпизодов украинской войны датируется 9 марта 2022 года, когда вооруженные силы РФ разбомбили Мариупольскую детскую больницу и родильное отделение. Благодаря фильму Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» этот факт хорошо задокументирован, и спорить тут не о чем. Точно таким же военным преступлением является уничтожение Мариупольского драматического театра, который подвергся бомбардировке, несмотря на надпись крупными буквами перед его входом «дети». Или - бомбили именно из-за этого.
Колонка Postimees ⟩ Бездушные детоубийцы
Глядя на почерк России в войне на Украине, мы замечаем в качестве лейтмотива стремление сломить сопротивление украинского народа принципами тотальной войны, что наблюдалось со времен войн в Чечне, а также в Сирии, например, в Алеппо. Залпом огня уничтожается все, что попадается на глаза, при этом не делается различий между военными объектами и жилыми кварталами, больницами, роддомами.
Это непростительные военные преступления без срока давности, и те, кто их совершает, должны быть наказаны: даже если страна-агрессор не выдает преступников.
Теперь к этому списку добавилась атака на детскую больницу «Охматдет» в Киеве в понедельник утром. Российский пропагандистский аппарат попытался возложить вину на обломки украинской зенитной ракеты. Однако CNN показал видеозапись попадания ракеты в больницу, глядя на которую есть основания полагать, что это было крылатая ракета. Конечно, лжи Российской Федерации нет конца. Но им больше никто не верит.
Мотивы жестокого нападения на Украину очевидны. Речь идет о жизни и смерти российского имперского мировоззрения. Существование и успех украинского государства ставят под сомнение весь нарратив становления России и ее историческую миссию, предлагая альтернативу тем, кто мечтал о достойной жизни. Россия, нанося удары по самым болезненным местам украинского народа, надеется заставить жертву пойти на мир и сдаться.
О каком мире мы тут можем говорить? Совершенно непонятно, как Виктор Орбан, лидер Венгрии, только что ставшей председателем в совете ЕС, мог говорить о мире с такими военными преступниками в Москве. Нет сомнений, что ЕС необходимо как можно скорее заменить Венгрию на этом посту. Это возможно при наличии квалифицированного большинства стран-членов ЕС, такой механизм существует и должен быть реализован.
Достичь мира в Украине чрезвычайно легко. Для этого Россия должна вывести из Украины свои войска. Пока этого не произошло и агрессор продолжает бомбить детские больницы и роддома, западные страны должны усилить противовоздушную оборону Украины. Приветствуется идея Польши поучаствовать в уничтожении российских ракет в воздушном пространстве Украины, которые летят в западном направлении и потенциально угрожают в том числе и Польше.
Если Россия атаковала киевскую детскую больницу специально перед саммитом НАТО, чтобы напугать всех аморальной войной, это была очень глупая стратегия. Хотя принципиальное решение об усилении ПВО Украины донорами уже принято, можно ожидать еще более быстрой и решительной помощи Украине. И преступников ждет трибунал.