Колонка Postimees Бездушные детоубийцы

Глядя на почерк России в войне на Украине, мы замечаем в качестве лейтмотива стремление сломить сопротивление украинского народа принципами тотальной войны, что наблюдалось со времен войн в Чечне, а также в Сирии, например, в Алеппо. Залпом огня уничтожается все, что попадается на глаза, при этом не делается различий между военными объектами и жилыми кварталами, больницами, роддомами.

Это непростительные военные преступления без срока давности, и те, кто их совершает, должны быть наказаны: даже если страна-агрессор не выдает преступников.

Теперь к этому списку добавилась атака на детскую больницу «Охматдет» в Киеве в понедельник утром. Российский пропагандистский аппарат попытался возложить вину на обломки украинской зенитной ракеты. Однако CNN показал видеозапись попадания ракеты в больницу, глядя на которую есть основания полагать, что это было крылатая ракета. Конечно, лжи Российской Федерации нет конца. Но им больше никто не верит.

Мотивы жестокого нападения на Украину очевидны. Речь идет о жизни и смерти российского имперского мировоззрения. Существование и успех украинского государства ставят под сомнение весь нарратив становления России и ее историческую миссию, предлагая альтернативу тем, кто мечтал о достойной жизни. Россия, нанося удары по самым болезненным местам украинского народа, надеется заставить жертву пойти на мир и сдаться.