Связь «дипломатии» Орбана и атаки на детскую больницу, побеги за границу и произвол военкоматов. Обзор событий в Украине

Пикантности истории добавляет и то, что Боголюбов женат на Эмине Джапаровой, бывшей первой замминистра иностранных дел, в феврале назначенной постоянным представителем Украины в международных организациях в Вене.

В то же время, непонятно, для чего Боголюбов избрал такой опасный способ пересечения границы, если у него были для этого законные основания. Точнее, не было оснований ему препятствовать.

Олигарх уже не военнообязанный, ему 62 года, да к тому же еще и отец пятерых несовершеннолетних детей. В пресс-службе бизнесмена заявили об отсутствии в отношении него каких-либо судебных ограничений на выезд за границу.

Закрадывается смутное подозрение, что кто-то в правоохранительных органах просто спровоцировал Боголюбова бежать из страны по поддельным документам, с тем, чтоб он не мог безнаказанно вернуться.

Может, напугали уголовным производством (правовая состоятельность которого еще неизвестна), чтоб получить с него денег, а может, убрали важного свидетеля по делу Коломойского. В любом случае, эта история показывает, что выражение «бабло побеждает зло» остается в Украине все еще актуальным.

«Вопиющий случай»

И последний сюжет сегодняшнего обзора возвращает нас к цитате, которую приписывают Карлу Маннергейму: «Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, следует создать для народа такое качество жизни, которое народ хотел бы защищать».