Эти вопросы были в центре внимания в Украине всю последнюю неделю, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Связь «дипломатии» Орбана и атаки на детскую больницу, побеги за границу и произвол военкоматов. Обзор событий в Украине
По состоянию на утро вторника в результате ракетного удара России по столице Украины 8 июля, насчитывалось 117 пострадавших и 31 погибший. Четверо из них - дети. «Вторая армия мира» атаковала специализированный детский медицинский центр «Охматдет».
Разрушены реанимационное и токсикологическое отделения. Российские военкоры тут же перевели стрелки на украинскую ПВО: мол, больница разрушена в результате ее работы. Но есть видео, на котором отчетливо видно, что это не падение обломков, больница именно атакована ракетой.
К тому же там, где причиной разрушений стали фрагменты ракет, киевские власти об этом так и сообщили. Например, это касается роддома частной клиники ADONIS, в которой погибли девять человек. Одна из ракет попала в жилой многоквартирный дом. Полностью рухнул целый подъезд, еще три повреждены.
Мишенью в этот день стал не только Киев. Всего россияне ударили по мирным городам Украины сорока ракетами. Погиб 41 мирный житель. Но, конечно же, внимание СМИ приковано в первую очередь к «Охматдету». Учитывая целенаправленность российской атаки по нему, возникает вопрос: зачем?
Клиника - крупнейшая в Украине, хорошо известна в Европе. Исключительно детская, военных там быть не могло. Соответственно, объект атаки можно считать знаковым. А цель, в таком случае, может быть только политической.
На мой взгляд, эта трагедия не случайно произошла во время визита премьера Венгрии Орбана в Китай, куда он отправился по вопросу «мира в Украине». До этого он, напомню, по этому же вопросу посещал Киев и Москву.
То есть, это не какие-то разовые акции, а спланированная многоступенчатая стратегия, направленная на склонение Украины и ее союзников к переговорам с Кремлем.
Трудно представить, чтобы пророссийский лидер Венгрии, постоянно внедряющий в общественное сознание мысль о невозможности победить Россию, осуществлял это без согласования с Путиным или вопреки ему.
Трудно представить и то, что Китай, который Орбан называл «ключевым государством в создании условий для мира в российско-украинской войне», станет давить на своего союзника с целью вернуть Украине оккупированные территории.
Все это приводит к выводу, что челночная дипломатия Орбана инициирована Кремлем и направлена на реализацию «мирных инициатив» Путина, которые он озвучил перед Швейцарским саммитом мира в виде ультиматума Киеву: прекратить огонь, отказаться от оккупированных РФ территорий и планов вступления в НАТО.
Куют железо пока могут
Путин торопится начать переговоры с позиции сильного, пока инициативой на фронте все еще владеют российские войска. Не секрет, что основной причиной неудач ВСУ в последние восемь месяцев было полугодичное прекращение поставок военной помощи США.
Сейчас, когда поставки возобновлены, ситуация может измениться. И она может быть неблагоприятной для РФ, а там возможно и возвращение в Белый дом Дональда Трампа, советники которого уже озвучили план по окончанию конфликта в Украине.
И этот план не выгоден Кремлю. Плюс усиливаются экономические проблемы России, что тоже не способствуют ведению войны. В общем, сейчас самый благоприятный момент остановиться, сохранив лицо, пока тебя не остановили.
Поэтому Путин и его друзья так активно заговорили о переговорах. И именно поэтому россияне, особо цинично демонстрируют свои возможности победить.
Уничтожение энергетической системы, удары по больницам и жилым домам - какой в этом может быть смысл, кроме как показать бесперспективность сопротивления и склонить общественное мнение к переговорам?
Согласитесь, кадры с убитыми и ранеными детьми - правильный фон, чтоб говорить о необходимости «прекращения бессмысленной войны любой ценой». Тем более, что Путин, похоже, продолжает оставаться в информационном вакууме, оценивая ситуацию в Украине необъективно.
Это следует из письма Орбана, которое он написал председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС после поездки в Москву. В частности, он указывает, что «Путин был удивлен тем, что президент Украины отверг предложение о временном прекращении огня».
Российская сторона оценивает ежемесячные потери украинских сил в 40-50 тысяч солдат, которые еще больше усилились в последние недели. Неудивительно, что представляя Украину в образе умирающей, Кремль концентрирует усилия, чтоб вынудить противника на свои условия «мира». А зачем еще России убивать детей? Только ради мира!
Бабло побеждает
Выражение «бабло побеждает зло» было не просто популярным в конце девяностых-начале двухтысячных, его можно назвать лозунгом того времени. Это был период становления олигархических кланов, когда все можно было купить: и власть, и закон… Впрочем, почему в прошедшем времени?
«В ночь на 24 июня 2024 года при содействии пограничника, который точно знал, что ему для проверки представили документ на имя другого человека, украинский бизнесмен незаконно выехал из страны».
Так написал Офис генпрокурора Украины о бегстве из страны бывшего совладельца «Приватбанка», партнера арестованного олигарха Игоря Коломойского Геннадия Боголюбова.
Следствие установило, что олигарх выехал в Польшу поездом в сопровождении своего близкого родственника, при этом, согласно базам данных Погранслужбы, границу он не пересекал.
Оказалось, имел место (по версии следствия) сговор и с начальником группы инспекторов пограничного контроля Луцкого погранотряда. Боголюбов предъявил ему паспорт на чужую фамилию, официально утерянный еще в 2022 году.
А тот передал документы пассажиров своей подчиненной, заявив, что уже лично проверил купе, где находились Боголюбов и его родственник. Польским пограничникам олигарх предъявил уже свой, настоящий загранпаспорт гражданина Украины.
Пограничник задержан, с альтернативой залога в сумме 25 млн грн. А Боголюбову сообщено о подозрении в незаконном завладении паспортом.
Причиной побега называют то, что Бюро экономической безопасности готовило олигарху подозрение в деле «Приватбанка». СМИ пишут, что теперь он намерен попросить политического убежища в Великобритании.
В свою очередь влиятельное «Зеркало недели» написало, что Боголюбов планирует огласить информацию о предложении взятки в размере 100 млн дол. в обмен на то, что в Украине против него не возбудят уголовных дел.
Пикантности истории добавляет и то, что Боголюбов женат на Эмине Джапаровой, бывшей первой замминистра иностранных дел, в феврале назначенной постоянным представителем Украины в международных организациях в Вене.
В то же время, непонятно, для чего Боголюбов избрал такой опасный способ пересечения границы, если у него были для этого законные основания. Точнее, не было оснований ему препятствовать.
Олигарх уже не военнообязанный, ему 62 года, да к тому же еще и отец пятерых несовершеннолетних детей. В пресс-службе бизнесмена заявили об отсутствии в отношении него каких-либо судебных ограничений на выезд за границу.
Закрадывается смутное подозрение, что кто-то в правоохранительных органах просто спровоцировал Боголюбова бежать из страны по поддельным документам, с тем, чтоб он не мог безнаказанно вернуться.
Может, напугали уголовным производством (правовая состоятельность которого еще неизвестна), чтоб получить с него денег, а может, убрали важного свидетеля по делу Коломойского. В любом случае, эта история показывает, что выражение «бабло побеждает зло» остается в Украине все еще актуальным.
«Вопиющий случай»
И последний сюжет сегодняшнего обзора возвращает нас к цитате, которую приписывают Карлу Маннергейму: «Прежде чем тратить огромные деньги на оборону, следует создать для народа такое качество жизни, которое народ хотел бы защищать».
Этой фразой часто оправдывали массовое строительство дорог в Украине накануне войны, когда нужно было строить пороховые заводы и линии укрепления. Однако многие, использующие эту фразу, сводят смысл понятия «качество жизни» только к материальному, экономическому аспекту.
Между тем, потребности человека, согласно той же пирамиде Маслоу, лишь на одну пятую заключаются в материальном факторе. Соответственно, и качество жизни зависит не только от еды, но и от чувства безопасности, социальных связей, уважения и самоуважения.
Собственно, к чему это я. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец 5 июля заявил «о вопиющем случае нарушения полицейскими города Черновцы прав и свобод человека».
К нему обратился гражданин с жалобой на неправомерные действия сотрудников патрульной полиции города Черновцы. По словам заявителя, полицейские незаконно его задержали, избили и доставили в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (военкомат).
Мужчина пожаловался и на то, что работники полиции не обеспечили его право на юридическую помощь. Видео, на котором зафиксирован ход событий, подтверждает, что полицейские с применением физической силы бросили мужчину на землю, надели на него наручники и усадили в служебный автомобиль.
«При этом мужчина какого-либо сопротивления работникам полиции не оказывал, а пытался выяснить основания его задержания», - написал Лубинец в Телеграм.
Конечно, после всего происходящего последние полгода с мобилизацией, странно, что Лубинец называет эту устоявшуюся практику «вопиющим случаем». Но, уже тот факт, что проблема «качества жизни» поднимается на таком высоком уровне, дает надежду…
«Подобные факты нарушений полицейскими прав и свобод человека и гражданина требуют надлежащего реагирования, поэтому я обратился к руководителям Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований.
Убежден, что лицам, которые превышают свои служебные полномочия, попирают права и свободы человека, унижают человеческое достоинство, не место среди тех, кто призван защищать человека от имени государства», - написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Пока информации о реакции на его обращение нет.
Справка об авторе
Сергей Гармаш - украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991–1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года - главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.