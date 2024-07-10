Цели столичного коалиционного соглашения, подписанного в апреле, включают в себя в том числе переименование расположенного в Ласнамяэ Московского бульвара. Топоним может получить новое название уже этой осенью, сообщает Rus.ERR.
Новые власти Таллинна хотят как можно скорее переименовать Московский бульвар в Ласнамяэ
Фракция «Отечества» в Таллиннском городском собрании поднимала вопрос о переименовании Московского бульвара еще прошлом году, но тогда предложение осталось нерешенным.
По мнению руководителя таллиннского отделения «Отечества» Рийны Солман, участвовавшей весной в коалиционных переговорах, основной причиной было нежелание бывшей городской управы заниматься этим вопросом.
Согласно плану действий городской управы, бульвар должен получить новое название не позднее октября, и Солман надеется, что комиссия по топонимам обсудит этот вопрос после летних каникул.