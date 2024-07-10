Делаете ставки на спорт? Эксперт рассказал, может ли это помешать в получении жилищного кредита

Этим летом профессиональный спорт находится в центре внимания: сотни тысяч жителей Эстонии будут смотреть по телевизору чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры.

Организаторы спортивных ставок также активизируют свою рекламу и кампании в связи с этими событиями. Руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане анализирует влияние спортивных ставок на возможность получения кредита.

«Спортивные ставки не являются автоматическим препятствием для получения банковского кредита, но для банка они находятся в той же категории, что и азартные игры в казино, где оценивается несколько аспектов», – говорит Ребане.

Он привёл пример, что если человек, планирующий взять жилищный кредит, делает ставки только в течение месяца, скажем, во время матча национальной сборной или крупного футбольного турнира раз в два года, и если суммы ставок не влияют на его средства к существованию, то банк не увидит в этом проблемы.

«Время от времени вы можете делать прогнозы, но если это становится регулярной деятельностью или указывает на признаки азартной игры, то банк, скорее всего, воспримет это как негатив. Конечно, все зависит от сумм, потраченных на проблемные азартные ставки, от размера дохода человека. Если азартные игры становятся значительной частью доходов, а также расходов, то это определённо проблема», – сказал он.