Эксперт: рост цен на недвижимость в Эстонии зависит от одного фактора

«Еще одна глобальная тенденция заключается в том, что люди, имеющие кредит, значительно сократили свои хозяйственные расходы. Например, в Эстонии у предприятий розничной торговли доходы от продаж в первые пять месяцев 2024 года снизились в годовом исчислении, и доход от продаж в мае 2024 года был ниже, чем доход от продаж в мае 2023 и 2022 года. Люди в условиях плавающих процентных ставок также ищут способы сократить свои связанные с кредитами расходы - в начале года произошел настоящий бум рефинансирования жилищных кредитов, в результате чего процентная ставка по новым жилищным кредитам опустилась до 1,5%", - добавил эксперт Uus Maa.

Кроме того, по подсчетам экспертов по недвижимости, средний срок нового жилищного кредита за последние три года увеличился более чем на год, достигнув 26,5 года. «Первое снижение процентной ставки немного облегчило положение заемщиков, но значительный рост количества предложений на рынке купли-продажи показывает, что желание продать имеющееся имущество, чтобы улучшить финансовое состояние, довольно велико», - прокомментировал ситуацию Хабал.

Однако, по мнению Игоря Хабала, наиболее важный фактор, влияющий в Эстонии на цены на недвижимость, связан с региональной экономикой, в ней он также видит причину того, что, хотя рост цен на недвижимость уже начался в большинстве богатых стран, в Эстонии и Финляндии изменений пока еще не произошло.

«Согласно глобальному индексу цен на недвижимость, у наших основных торговых партнеров - Швеции, Финляндии и Германии - цены на недвижимость в мае также снижались, что является примечательным исключением в сравнении с другими развитыми странами. В то же время, базовые показатели вполне хорошие - сильный рынок труда, превышающий инфляцию рост заработной платы, и адаптация к высоким выплатам по ипотеке», - сказал Хабал.

«Предпосылкой роста цен на недвижимость в Эстонии является экономический рост в странах наших основных экспортных рынков, который сначала благотворно сказывается на предприятиях, а затем и на людях. По оценкам Банка Эстонии, экономический рост у нас начнется во второй половине года, и, если на глобальном уровне ситуация кардинально не изменится, то уже в следующем году можно ожидать роста цен на недвижимость в Эстонии и соседних странах», - добавил Хабал.