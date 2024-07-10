Смотреть в повторе Храбрец из Эстонии побил мировой рекорд на высоте 230 м

Однако задача, которую он поставил перед собой - пересечь Мессинский пролив длиной 3,6 км между материковой частью Италии и Калабрией - не увенчалась успехом, поскольку Роозе примерно за 100 м до финиша потерял равновесие.

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Итальянский регион Калабрию от Сицилии отделяет узкий канал Средиземного моря. И еще с древних времен идея пересечения Мессинского пролива казалась такой же фантастичной, как древний миф о том, что морские чудовища создают его водовороты. Цель Роозе - воплотить этот переход в реальность, пройдя по тросу между двумя стальными башнями — пилонами Мессины.

«Пролив имеет историческое и культурное значение, насчитывающее тысячи лет, а также исключительную природную красоту, - сказал Роозе. - Объедините это с переменчивой погодой и сильными океанскими течениями, и это, вероятно, предоставит уникальную возможность расширить возможности слэклайнинга».

Стартовая точка находится в Санта-Траде (Вилла Сан-Джованни) на мачте высотой 265 метров, а финиш — в Торре-Фаро (Мессина) на высоте 230 метров. Длина слэклайна составляет 3600 м (длиннее 30 футбольных полей), ширина 1,9 см, перепад высот – 100 метров. Расчетное время пересечения пролива составляет около трех часов. Слэклайн будет установлен с помощью вертолетов.

Успешный переход по слэклайну длиной 3,6 км требует баланса, навыков, сосредоточенности и практики. Но на тросе важен не только баланс. Даже людям, не боящимся высоты, здесь приходится бороться со своими инстинктами, и им нужны душевные силы и серьезная подготовка, чтобы прорваться.

Яан Роозе (32 года) – трехкратный чемпион мира и первый и единственный спортсмен, совершивший двойное сальто на слэклайне. Спортсмен из команды Red Bull в прошлом неоднократно добивался первых мест и мировых рекордов, демонстрировал свои навыки в голливудских фильмах и на сцене, но никогда прежде он не предпринимал попыток сделать что-то столь смелое и невероятно трудное, как пересечение Мессинского пролива.