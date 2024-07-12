«Людям из Ида-Вирумаа трудно попасть в эстонскую арт-среду»: в Нарве открывается клуб художников

В Нарве откроется «Клуб художников Ида-Вирумаа». Фото: Дарья Пополитова

Дарья Пополитова, художница и преподавательница в Эстонской академии художеств (EKA), а также руководительница нового клуба, рассказала, что все лекции будут проходить на русском языке, а большая часть подготовки ушла на то, чтобы составить программу и подобрать менторов, которые могут поделиться знаниями.

«Сначала мы придумывали темы, которые хотим обсудить в клубе, и потом для них искали менторов. Среди тем, например, составление авторской позиции и портфолио (Анна Шкоденко, мультидисциплинарная художница), написание сообщений для прессы (Анастасия Драчева, профессионал в области коммуникаций), тема выставочных пространств и кураторского дела (Юлия Полуянинкова, бывший куратор Тартуского художественного музея)», - рассказала Пополитова.

Также будут обсуждаться темы художественных исследований - об этом расскажет сама Дарья. За тему финансирования будет отвечать Анита Коданик, которая работает куратором программ в Музее эстонского современного искусства. Про привлечение спонсоров, сторонников и составление заявок расскажет Олеся Качановская-Мюнд. Тему фриланса осветит Алексей Гордин - известный в Эстонии художник.

По словам Дарьи, недостаточно быть просто работоспособным художником, нужно еще уметь грамотно составлять тексты, общаться с людьми, спонсорами, с музеями и галереями, а также в целом с арт-сообществом, чтобы быть востребованным.

«Иногда смотришь на выставки в Ида-Вирумаа, и складывается впечатление, что все это было организовано на свои скромные сбережения. Многие люди не знают, как подавать заявки на стипендии и гранты, и как эти гранты получить. Об этом мы тоже расскажем», - добавила Дарья.

В конце участников клуба ждет собственная выставка в Таллинне. Для подачи заявки потребуются CV и портфолио. Срок - 20 июля.