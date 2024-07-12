Нарвская художественная резиденция (NART) совместно с Британским советом в Эстонии и художницей Дарьей Пополитовой запускают Клуб художниц Ида-Вирумаа — художественный инкубатор для творческих людей.
«Людям из Ида-Вирумаа трудно попасть в эстонскую арт-среду»: в Нарве открывается клуб художников
Клуб будет функционировать как творческий инкубатор, поддерживая и вдохновляя талантливых художниц и художников региона, помогая им выйти на эстонское арт-пространство.
Цель - предоставить знания и навыки, необходимые для написания заявок на финансирование, общения с кураторами, сотрудничества с музеями и галереями, продажи своих работ и составления сообщений для прессы.
Для проекта была разработана обширная программа, включающая лекции и мастер-классы. Приглашены лекторы из областей культуры, современного искусства, музейного дела и кураторства, которые готовы поделиться своими знаниями.
По словам директора NART Йоханны Раннула, члены резиденции придумали эту идею некоторое время назад. «Здорово, что мы нашли Дарью, которая согласилась ее реализовать. Она показалась нам подходящим человеком», - сказала Йоханна Rus.Postimees.
По словам Раннула, NART в основном работает с иностранными художниками, но всегда хотел предложить что-то и местным людям искусства. «Местным жителям сложно участвовать в эстоноязычной арт-среде, которая ориентирована на столицу. Этим проектом мы пытаемся преодолеть разрыв между двумя сообществами», - уверена директор резиденции.
По задумке NART, благодаря такому проекту может появиться регулярный клуб любителей искусства - возможно, группа художников останется вместе на длительный срок, присоединится больше любителей творчества.
«Тогда мы сможем предложить нарвскому сообществу образовательные мероприятия, связанные с искусством, и рассказать о том, что происходит в NART. Мы надеемся, что среди участников найдутся новые жемчужины, нераскрытые таланты, которые мы сможем представить на таллиннской арт-сцене», - рассказала Раннула, добавив, что те, кто уже работает в этой сфере, получат новые знания о том, как продвигать себя в среде эстонского арт-рынка.
Дарья Пополитова, художница и преподавательница в Эстонской академии художеств (EKA), а также руководительница нового клуба, рассказала, что все лекции будут проходить на русском языке, а большая часть подготовки ушла на то, чтобы составить программу и подобрать менторов, которые могут поделиться знаниями.
«Сначала мы придумывали темы, которые хотим обсудить в клубе, и потом для них искали менторов. Среди тем, например, составление авторской позиции и портфолио (Анна Шкоденко, мультидисциплинарная художница), написание сообщений для прессы (Анастасия Драчева, профессионал в области коммуникаций), тема выставочных пространств и кураторского дела (Юлия Полуянинкова, бывший куратор Тартуского художественного музея)», - рассказала Пополитова.
Также будут обсуждаться темы художественных исследований - об этом расскажет сама Дарья. За тему финансирования будет отвечать Анита Коданик, которая работает куратором программ в Музее эстонского современного искусства. Про привлечение спонсоров, сторонников и составление заявок расскажет Олеся Качановская-Мюнд. Тему фриланса осветит Алексей Гордин - известный в Эстонии художник.
По словам Дарьи, недостаточно быть просто работоспособным художником, нужно еще уметь грамотно составлять тексты, общаться с людьми, спонсорами, с музеями и галереями, а также в целом с арт-сообществом, чтобы быть востребованным.
«Иногда смотришь на выставки в Ида-Вирумаа, и складывается впечатление, что все это было организовано на свои скромные сбережения. Многие люди не знают, как подавать заявки на стипендии и гранты, и как эти гранты получить. Об этом мы тоже расскажем», - добавила Дарья.
В конце участников клуба ждет собственная выставка в Таллинне. Для подачи заявки потребуются CV и портфолио. Срок - 20 июля.