При новом руководителе Андрусе Дурейко Eesti Energia и ее дочерние предприятия покинули очередные топ-менеджеры. «Не осталось ни одного из ключевых менеджеров, которые были в мое время», - заявил Хандо Суттер, предыдущий руководитель концерна, по информации которого, предприятие покинули 14 руководителей, пишет Äripäev.
Большая чистка в Eesti Energia: команду предыдущего руководителя быстро заменили
«Есть менеджеры, уход которых необязательно был связан со структурными изменениями, но чья зона ответственности нуждается в свежем взгляде и новой жизни для следующего скачка в развитии», - сказал Дурейко, новый руководитель Eesti Energia.
Читать подробнее в Äripäev.
Андрус Дурейко вступил в должность 1 апреля 2023 г. Суттер был председателем правления Eesti Energia с 2014 по 2023 гг.