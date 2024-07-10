Большая чистка в Eesti Energia: команду предыдущего руководителя быстро заменили

При новом руководителе Андрусе Дурейко Eesti Energia и ее дочерние предприятия покинули очередные топ-менеджеры. «Не осталось ни одного из ключевых менеджеров, которые были в мое время», - заявил Хандо Суттер, предыдущий руководитель концерна, по информации которого, предприятие покинули 14 руководителей, пишет Äripäev.