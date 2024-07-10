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Опрос: треть жителей Эстонии не знают, что такое рефинансирование кредита

rus.postimees.ee
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Рефинансирование кредита может принести выгоду, если его необходимость тщательно продумана.
Рефинансирование кредита может принести выгоду, если его необходимость тщательно продумана. Фото: Sander Ilvest

Менее одного из десяти жителей Эстонии используют возможность рефинансирования кредитов, а треть населения вообще не знает, что это на самом деле означает. Таковы данные исследования финансового поведения, проведенного Rahapood.ee и Norstat. Рефинансированием кредитов чаще всего пользуются проживающие в Харьюмаа заемщики в возрасте 30–49 лет.

В ходе исследования финансового поведения почти 30% жителей Эстонии в возрасте 30–49 лет указали, что знают о вариантах рефинансирования. Однако лишь 8% респондентов отметили, что имеют опыт использования рефинансирования кредитов.

«Хотя рефинансирование сегодня в первую очередь связано с переводом жилищного кредита из одного банка в другой, стоит присмотреться и к возможности консолидации кредитов с более коротким сроком и более высокой процентной ставкой - ведь помимо жилищного кредита и автолизинга люди часто имеют еще несколько потребительских кредитов, например, рассрочку, кредитную карту, малый кредит, условия и месячные платежи которых в целом могут быть довольно невыгодными и дорогими», - пояснил Танель Лассик, руководитель по развитию Rahapood.ee, управляемого компанией Svea Finance AS.

«В большинстве случаев имеет смысл объединить рассрочку и ряд потребительских кредитов, поскольку таким образом появляется возможность сократить связанные с кредитами расходы и сделать ежемесячный платеж более доступным, - уточнил Лассик. - Цель рефинансирования кредита состоит в том, чтобы превратить платежи по нескольким кредитам в один доступный месячный платеж. Это снижает и другие затраты по кредиту, в первую очередь связанные с размером процентных ставок и различными методами расчетов, а также относящиеся к обслуживанию кредита дополнительные расходы».

Хотя почти 80% участников опроса указали, что слышали о рефинансировании кредитов, порядка 40% респондентов признались, что до сих пор не знают, что именно это значит. Наименее информированными оказались люди в возрастных группах 18–29 и 60+ лет, а также жители южной Эстонии и островов. Лучше всего с возможностями рефинансирования знакомы мужчины и жители Харьюмаа и Ляэнемаа.

«В большинстве случаев люди пытаются найти способы увеличить доход, когда у них растут кредитные обязательства, но при этом часто не обращают внимание на методику расчета процентов по существующим кредитным продуктам и на общую стоимость кредита, - отметил Лассик. - В отличие от повышения дохода, гораздо проще проанализировать свои текущие кредитные обязательства и связанные с ними расходы, чтобы разработать разумный план рефинансирования для их уменьшения».

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