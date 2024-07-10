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Стало известно, как африканская чума свиней проникает в Эстонию

Маргус Мартин
, журналист
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Свиньи.
Свиньи. Фото: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Африканская чума свиней проникает в Эстонию через юго-восточные и южные границы, и все еще существует вероятность того, что ставшее довольно распространенным бедствием в Европе заболеванием снова будет угрожать свинофермам в Эстонии.

По данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), в сопредельных с Эстонией Латвии и России, а также в других частях восточноевропейского региона болезнь распространяется эндемично, то есть постоянно встречается у кабанов. Однако в настоящее время агентство не видит причин вводить дополнительные ограничения для местных свиноводов.

Как отметила ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных PTA Анне-Ли Веэтамм, и в прошлом, и в этом году в Эстонии были обнаружены зараженные дикие кабаны, в первую очередь в приграничных районах Южной и Юго-Восточной Эстонии.

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