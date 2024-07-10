Стало известно, как африканская чума свиней проникает в Эстонию

По данным Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), в сопредельных с Эстонией Латвии и России, а также в других частях восточноевропейского региона болезнь распространяется эндемично, то есть постоянно встречается у кабанов. Однако в настоящее время агентство не видит причин вводить дополнительные ограничения для местных свиноводов.