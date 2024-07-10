Паэт: право Венгрии голосовать в ЕС должно быть приостановлено

«Нет оправдания соло-встречам Орбана с лидерами России и Китая, - сказал Паэт. - Подобными действиями он разрушает единство как ЕС, так и НАТО. Орбан в Москве и Пекине представлял только себя, и эти визиты находятся в прямом противоречии с единой внешней политикой и политикой безопасности ЕС».