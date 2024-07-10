Вице-председатель комитета Европарламента по иностранным делам Урмас Паэт заявил на встречах с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского парламента Робертой Метсола, что учитывая противоречащие общей внешней политике ЕС недавние визиты премьер-министр Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай, председательство Венгрии в ЕС должно быть прекращено и приостановлено право Венгрии голосовать в ЕС.
Паэт: право Венгрии голосовать в ЕС должно быть приостановлено
«Нет оправдания соло-встречам Орбана с лидерами России и Китая, - сказал Паэт. - Подобными действиями он разрушает единство как ЕС, так и НАТО. Орбан в Москве и Пекине представлял только себя, и эти визиты находятся в прямом противоречии с единой внешней политикой и политикой безопасности ЕС».
Учитывая нарушение Венгрией принципов верховенства закона, необходимо выполнить статью 7 Договора о ЕС и приостановить право Венгрии голосовать в ЕС. Неправильно и то, что Венгрия продолжает председательствовать в ЕС, считает Паэт.
Паэт добавил, что Европейский парламент также должен как можно скорее занять позицию по этому вопросу.