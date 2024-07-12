Поражение Украины сделало бы блок авторитарных стран более опасным, чем во времена холодной войны

- То есть, прогноз у вас пессимистический?

- Реалистический, я бы сказал. Есть страны, такие, как Польша, страны Балтии, скандинавские страны, которые давили на Альянс, чтобы увеличить помощь Украине, но в то же время есть страны, которые по некоторым вопросам очень осторожно себя ведут.

Особенно это касается США, Германии, Италии, которые очень осторожно относятся к вопросу членства Украины в НАТО. За их плечами, думаю, есть и другие союзники, чьи голоса не так отчетливо слышны. Надо признать, что по некоторым вопросам альянс двигается слишком медленно.

- На днях общался с аналитиком из Киева Михаилом Самусем, который очень пессимистично смотрит на вопрос участия НАТО, членства Украины в альянсе и так далее. Но давайте признаем, ведь альянс был не готов к этой войне, ведь так? Даже вопрос боеприпасов был торпедирован совсем недавно, невзирая на то, что полномасштабная война шла уже два года.