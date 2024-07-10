Куда все летят? Названы самые популярные направления полетов из Таллинна

По данным Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери, аirBaltic с долей рынка в 25% является крупнейшим перевозчиком хаба.

Из Таллинна аirBaltic делает два рейса в неделю в Дубровник, три рейса в неделю в Лондон и четыре рейса в неделю в Париж. В предстоящий зимний сезон аirBaltic планирует запустить новое направление из Таллинна - в Киттиля.

А вот в августе, по мнению экспертов компании, популярными направлениями аirBaltic из Таллинна также станут Вильнюс, Родос, Сплит и Мюнхен: «Путешественники в следующем месяце проявляют большой интерес к крупным городам Европы, а также к столице Литвы».

Через Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери в июне прошло около 329 000 пассажиров. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 21%. Больше всего всеми авиакомпаниями из Таллинна в июне летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига, Франкфурт и Анталья.