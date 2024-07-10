К июлю самыми популярными направлениями полетов из Таллинна стали Дубровник, Лондон и Париж. В первый месяц пассажиры предпочитали летать на Мальту, Родос и в Биллунд. Авиакомпания аirBaltic проанализировала данные о продаже билетов и путешествиях и попробовала спрогнозировать, какие направления будут популярными среди путешественников в августе 2024 года.
Куда все летят? Названы самые популярные направления полетов из Таллинна
По данным Таллиннского аэропорта имени Леннарта Мери, аirBaltic с долей рынка в 25% является крупнейшим перевозчиком хаба.
Из Таллинна аirBaltic делает два рейса в неделю в Дубровник, три рейса в неделю в Лондон и четыре рейса в неделю в Париж. В предстоящий зимний сезон аirBaltic планирует запустить новое направление из Таллинна - в Киттиля.
А вот в августе, по мнению экспертов компании, популярными направлениями аirBaltic из Таллинна также станут Вильнюс, Родос, Сплит и Мюнхен: «Путешественники в следующем месяце проявляют большой интерес к крупным городам Европы, а также к столице Литвы».
Через Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери в июне прошло около 329 000 пассажиров. По сравнению с тем же месяцем прошлого года рост составил 21%. Больше всего всеми авиакомпаниями из Таллинна в июне летали в Стокгольм, следующими по популярности направлениями были Хельсинки, Рига, Франкфурт и Анталья.