В правительстве Швейцарии ответили на вопрос Rus.Postimees о санкционных претензиях к бывшему главе «Российских железных дорог» Владимиру Якунину, который имеет бизнес-связи и в этой стране, и в Эстонии, но до сих пор остается вне претензий компетентных органов стран ЕС за поддержку путинского режима.
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Спонсора строительства церкви в Ласнамяэ, друга Путина Владимира Якунина не включали в санкционные списки Швейцарии
Имя бывшего президента РЖД, председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и друга Владимира Путина Владимира Якунина не значится в санкционных списках Швейцарии, которые вступили в силу вечером 9 июля.