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Спонсора строительства церкви в Ласнамяэ, друга Путина Владимира Якунина не включали в санкционные списки Швейцарии

Иван Скрябин
, журналист
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Владимир Якунин смеется на встрече с участниками Петербургского международного экономического форума после аннексии Крыма Россией в 2014 году.
Владимир Якунин смеется на встрече с участниками Петербургского международного экономического форума после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Фото: Reuters / Scanpix

В правительстве Швейцарии ответили на вопрос Rus.Postimees о санкционных претензиях к бывшему главе «Российских железных дорог» Владимиру Якунину, который имеет бизнес-связи и в этой стране, и в Эстонии, но до сих пор остается вне претензий компетентных органов стран ЕС за поддержку путинского режима.

Имя бывшего президента РЖД, председателя попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и друга Владимира Путина Владимира Якунина не значится в санкционных списках Швейцарии, которые вступили в силу вечером 9 июля.

Патриарх РПЦ МП Кирилл (слева) и Владимир Якунин (справа) много лет работают вместе. На фото - пасхальная служба в Храме Христа Спасителя в Москве в апреле 2017 года.
Патриарх РПЦ МП Кирилл (слева) и Владимир Якунин (справа) много лет работают вместе. На фото - пасхальная служба в Храме Христа Спасителя в Москве в апреле 2017 года. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin
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