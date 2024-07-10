Владимир Якунин смеется на встрече с участниками Петербургского международного экономического форума после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

В правительстве Швейцарии ответили на вопрос Rus.Postimees о санкционных претензиях к бывшему главе «Российских железных дорог» Владимиру Якунину, который имеет бизнес-связи и в этой стране, и в Эстонии, но до сих пор остается вне претензий компетентных органов стран ЕС за поддержку путинского режима.