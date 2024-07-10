Известный оператор виртуальной валюты наказан многомиллионым штрафом

Штраф в размере 8,23 млн евро назначен за нарушение международных санкций, а штраф в размере 1,06 млн евро - за нарушение Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила в среду СРФП.

По данным службы, это рекордный штраф, назначенный за нарушение международных санкций.

СРФП установила, что Payeer была зарегистрирована в Литве 20 октября 2022 года, но фактически работала с 17 января 2023 года, когда у его предшественницы - эстонской компании Payeer, отозвали лицензию оператора обмена виртуальных валют.

По данным СРФП, компания, возможно, была создана в Литве для продолжения деятельности эстонской компании, нарушающей международные санкции.

Комиссия СРФП по осуществлению международных санкций установила, что Payeer владеет криптовалютной платформой Payeer.com, через которую компания позволяла клиентам, в основном из России, совершать транзакции в российских рублях, переводя их в банки этой страны, попавшие под санкции Европейского Союза (ЕС), и из них.

По данным СРФП, Payeer была обязана идентифицировать клиентов, не предоставлять услуги клиентам, находящимся под санкциями, а их счета должны были быть закрыты, распоряжение ими средствами должно было быть приостановлено путем информирования СРФП.

Компания нарушает санкционное законодательство более 1,5 лет. За это время у Payeer было не менее 213 тысяч клиентов, а ее доход достиг более 164 млн

Payeer может обжаловать решение СРФП в суде.