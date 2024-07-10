Мужчина, попавший в лапы интернет-мошенников, лишился более 3000 евро

Обратившийся в полицию во вторник пострадавший рассказал, что с мая ему начали звонить говорящие по-русски неизвестные и обещать деньги. В июне звонивший наконец убедил его загрузить на свой телефон приложение, с помощью которого можно было бы совершать действия на устройстве, сообщила в среду пресс-служба Ляэнеской префектуры.