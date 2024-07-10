В Ярвамаа мужчина, ставший жертвой интернет-мошенников, лишился свыше трех тысяч евро.
Мужчина, попавший в лапы интернет-мошенников, лишился более 3000 евро
Обратившийся в полицию во вторник пострадавший рассказал, что с мая ему начали звонить говорящие по-русски неизвестные и обещать деньги. В июне звонивший наконец убедил его загрузить на свой телефон приложение, с помощью которого можно было бы совершать действия на устройстве, сообщила в среду пресс-служба Ляэнеской префектуры.
Преступники четыре раза осуществляли переводы со счета мужчины на зарубежные счета, используя предоставленный им идентификатор пользователя интернет-банка и PIN-коды Smart-ID. Кроме того, на имя жертвы был взят срочный кредит.