«Привет из Киева! Я только что приехал после 25-часовой поездки, когда Россия нанесла один из самых крупных ракетных ударов за последний год, - написал Маркус Виллиг в своем блоге в сети Linkedin. - Были поражены многочисленные цели, включая детскую больницу всего в двух километрах от нашего отеля. К счастью, я и моя команда в безопасности, несмотря на дальнейшие удары в течение следующих 48 часов».

Виллиг поделился своими эмоциями и решениями после трагедии: «Единственным светлым моментом было увидеть, как эта война также раскрывает лучшие качества в людях. Сотни людей, включая некоторых из нашей команды, уже работали над устранением последствий, когда я прибыл, несмотря на продолжающиеся сирены. Мы также пожертвовали 2,5 миллиона гривен (около 55 тысяч евро) больнице».

«Это было вдохновляюще - встретиться с вице-премьером Михаилом Федоровым, чтобы обсудить, как Bolt и Эстония могут еще больше помочь Украине. Их молодая команда создала одно из самых передовых цифровых правительств в мире» - отметил он.

Глава Bolt также подчеркнул, что следить за новостями - это одно: «Но, находясь там, на месте, понимаешь, что Украина борется не только за свою свободу, но и за всю Европу. Слава Украине!»

Более 40 человек погибли и 140 пострадали в результате массированного российского ракетного удара по Украине 8 июля. После атаки частично разрушена главная детская больница страны (и одна из старейших) «Охматдет» в Киеве. Украина обвиняет Россию в прямом попадании по больнице, Россия свою ответственность отрицает.

Аналитики Bellingcat утверждают, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101.

Спасательные работы в больнице были затруднены из-за нескольких дополнительных ударов, что вынуждало спасателей самих искать укрытие. «Они хотят застать нас врасплох в тот момент, когда мы спасаем наших детей. Это варварство», - рассказывал The Guardian находившийся в укрытии доброволец.