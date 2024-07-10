Немецкий автопроизводитель тестирует прототип своей новой модели на дорогах Эстонии

На фотографиях, опубликованных 9 июля в группе Facebook «Märgatud erilised numbrimärgid Eesti liikluses» («Особенные номерные знаки, замеченные на эстонских дорогах»), Эльмар Отс, исполнительный редактор Autoleht, высказал предположение, что речь идет о новом автомобиле Mercedes-Benz. Однако по фотографии трудно догадаться, какой на нем установлен силовой агрегат.