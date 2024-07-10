Новая модель Mercedes-Benz, зарегистрированная в расположенном в пригороде Штутгарта Бёблингене, проходит тест-драйв в Эстонии и была замечена рядом с магазином Uueveski Konsum в Вильянди.
Для подписчиков
Немецкий автопроизводитель тестирует прототип своей новой модели на дорогах Эстонии
На фотографиях, опубликованных 9 июля в группе Facebook «Märgatud erilised numbrimärgid Eesti liikluses» («Особенные номерные знаки, замеченные на эстонских дорогах»), Эльмар Отс, исполнительный редактор Autoleht, высказал предположение, что речь идет о новом автомобиле Mercedes-Benz. Однако по фотографии трудно догадаться, какой на нем установлен силовой агрегат.