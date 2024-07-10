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В Эстонии продолжает расти число преступлений: более 14 тысяч за первые полгода

BNS
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Преступление. Фото иллюстративное.
Преступление. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

К концу июня 2024 года зарегистрировано на 3,6 процента больше преступлений, чем за тот же период прошлого года, а среди наиболее распространенных видов мошенничества росло количество случаев компьютерного мошенничества, указывает полугодовой обзор преступности Министерства юстиции.

За первые шесть месяцев 2024 года 51 процент зарегистрированных преступлений составили преступления против собственности, большую часть которых составили кражи и мошенничества. Более 24 процентов преступлений были совершены против личности, четыре пятых из них составили случаи физического насилия. Девять процентов преступлений составили ДТП, в основном вождение в нетрезвом виде.

По сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего в первом полугодии, то есть на восемь процентов, стало больше преступлений против собственности, это происходило в основном за счет зарегистрированных мошенничеств и компьютерных мошенничеств.

Компьютерных мошенничеств было зарегистрировано на 36 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, мошенничеств - на 30 процентов и краж - на восемь процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года.

По словам министра юстиции Мадис Тимпсона, мошенники продолжают использовать довольно распространенные мошеннические схемы звонков и сообщений, на которые всем следует обратить внимание.

«Звонящие по телефону мошенники обычно предупреждают свою жертву о предполагаемой подозрительной активности на ее банковском счете, которую необходимо быстро предотвратить. Распространена схема, при которой мошенник, связавшийся с жертвой, передает ее следующему мошеннику. Этот второй мошенник получает доступ к банковскому счету ничего не подозревающей жертвы. Напоминаю, что ни один настоящий сотрудник банка не спрашивает ни у одного клиента доступа к его банковскому счету», - подчеркнул министр юстиции.

Звонок мошенника. Фото иллюстративное.
Звонок мошенника. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В мошеннических сообщениях по-прежнему встречаются схемы, при которых жертве сообщают о скором прибытии почтовой посылки в пакомат и что для ее получения необходимо оплатить таможенную пошлину или ввести данные банковского счета. Мошенники обычно рассылают такие сообщения, выдавая себя за сотрудников банка или поставщиков почтовых услуг.

Существует также онлайн-реклама, предлагающая возможность быстро разбогатеть на фондовом рынке или участвуя в лотерее. Если жертва вводит на странице свою личную информацию и информацию о банковском счете с кодами доступа, мошенники могут совершать банковские операции от имени жертвы и, например, брать кредиты.

По сравнению с первым полугодием прошлого года преступлений против семьи и несовершеннолетних стало меньше на 38 процентов, в первую очередь за счет детской порнографии и сексуального развращения детей.

Преступлений против общественного доверия за полгода стало больше на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прежде всего, они были связаны с оборотом поддельных платежных средств и фальсификацией документов. Например, в первом полугодии было обнаружено несколько фальшивых монет номиналом два евро.

Преступлений против человечности и международной безопасности зарегистрировано в пять раз больше, чем в первой половине прошлого года. В основном они связаны с нарушениями международных санкций.

«Спектр нарушений санкций был широк, есть как сознательные, так и неосознанные нарушители. Например, предпринимались попытки провезти через границу санкционные партии солнцезащитных очков стоимостью около десяти евро, несколько большую сумму наличных денег, чем разрешено, а также техническое оборудование», - сказал Тимпсон.

По сравнению с первым полугодием прошлого года зарегистрировано на 63 процента больше преступлений общественной опасности. Среди них больше всего случаев незаконного обращения с огнестрельным оружием, количество которых увеличилось с 25 случаев в первом полугодии прошлого года до 54 случаев в этом году.

За первые шесть месяцев прошлого года было зарегистрировано почти в четыре раза больше преступлений против окружающей среды. Количество этих преступлений увеличилось в основном за счет деятельности группы пойманных браконьеров, в отношении которых в настоящее время ведется уголовное дело.

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