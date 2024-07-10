В Эстонии продолжает расти число преступлений: более 14 тысяч за первые полгода

К концу июня 2024 года зарегистрировано на 3,6 процента больше преступлений, чем за тот же период прошлого года, а среди наиболее распространенных видов мошенничества росло количество случаев компьютерного мошенничества, указывает полугодовой обзор преступности Министерства юстиции.
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За первые шесть месяцев 2024 года 51 процент зарегистрированных преступлений составили преступления против собственности, большую часть которых составили кражи и мошенничества. Более 24 процентов преступлений были совершены против личности, четыре пятых из них составили случаи физического насилия. Девять процентов преступлений составили ДТП, в основном вождение в нетрезвом виде.
По сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего в первом полугодии, то есть на восемь процентов, стало больше преступлений против собственности, это происходило в основном за счет зарегистрированных мошенничеств и компьютерных мошенничеств.
Компьютерных мошенничеств было зарегистрировано на 36 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, мошенничеств - на 30 процентов и краж - на восемь процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года.
По словам министра юстиции Мадис Тимпсона, мошенники продолжают использовать довольно распространенные мошеннические схемы звонков и сообщений, на которые всем следует обратить внимание.
«Звонящие по телефону мошенники обычно предупреждают свою жертву о предполагаемой подозрительной активности на ее банковском счете, которую необходимо быстро предотвратить. Распространена схема, при которой мошенник, связавшийся с жертвой, передает ее следующему мошеннику. Этот второй мошенник получает доступ к банковскому счету ничего не подозревающей жертвы. Напоминаю, что ни один настоящий сотрудник банка не спрашивает ни у одного клиента доступа к его банковскому счету», - подчеркнул министр юстиции.
В мошеннических сообщениях по-прежнему встречаются схемы, при которых жертве сообщают о скором прибытии почтовой посылки в пакомат и что для ее получения необходимо оплатить таможенную пошлину или ввести данные банковского счета. Мошенники обычно рассылают такие сообщения, выдавая себя за сотрудников банка или поставщиков почтовых услуг.
Существует также онлайн-реклама, предлагающая возможность быстро разбогатеть на фондовом рынке или участвуя в лотерее. Если жертва вводит на странице свою личную информацию и информацию о банковском счете с кодами доступа, мошенники могут совершать банковские операции от имени жертвы и, например, брать кредиты.
По сравнению с первым полугодием прошлого года преступлений против семьи и несовершеннолетних стало меньше на 38 процентов, в первую очередь за счет детской порнографии и сексуального развращения детей.
Преступлений против общественного доверия за полгода стало больше на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прежде всего, они были связаны с оборотом поддельных платежных средств и фальсификацией документов. Например, в первом полугодии было обнаружено несколько фальшивых монет номиналом два евро.
Преступлений против человечности и международной безопасности зарегистрировано в пять раз больше, чем в первой половине прошлого года. В основном они связаны с нарушениями международных санкций.
«Спектр нарушений санкций был широк, есть как сознательные, так и неосознанные нарушители. Например, предпринимались попытки провезти через границу санкционные партии солнцезащитных очков стоимостью около десяти евро, несколько большую сумму наличных денег, чем разрешено, а также техническое оборудование», - сказал Тимпсон.
По сравнению с первым полугодием прошлого года зарегистрировано на 63 процента больше преступлений общественной опасности. Среди них больше всего случаев незаконного обращения с огнестрельным оружием, количество которых увеличилось с 25 случаев в первом полугодии прошлого года до 54 случаев в этом году.
За первые шесть месяцев прошлого года было зарегистрировано почти в четыре раза больше преступлений против окружающей среды. Количество этих преступлений увеличилось в основном за счет деятельности группы пойманных браконьеров, в отношении которых в настоящее время ведется уголовное дело.