В Эстонии продолжает расти число преступлений: более 14 тысяч за первые полгода

За первые шесть месяцев 2024 года 51 процент зарегистрированных преступлений составили преступления против собственности, большую часть которых составили кражи и мошенничества. Более 24 процентов преступлений были совершены против личности, четыре пятых из них составили случаи физического насилия. Девять процентов преступлений составили ДТП, в основном вождение в нетрезвом виде.

По сравнению с тем же периодом прошлого года больше всего в первом полугодии, то есть на восемь процентов, стало больше преступлений против собственности, это происходило в основном за счет зарегистрированных мошенничеств и компьютерных мошенничеств.

Компьютерных мошенничеств было зарегистрировано на 36 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, мошенничеств - на 30 процентов и краж - на восемь процентов больше, чем в первом полугодии 2023 года.

По словам министра юстиции Мадис Тимпсона, мошенники продолжают использовать довольно распространенные мошеннические схемы звонков и сообщений, на которые всем следует обратить внимание.

«Звонящие по телефону мошенники обычно предупреждают свою жертву о предполагаемой подозрительной активности на ее банковском счете, которую необходимо быстро предотвратить. Распространена схема, при которой мошенник, связавшийся с жертвой, передает ее следующему мошеннику. Этот второй мошенник получает доступ к банковскому счету ничего не подозревающей жертвы. Напоминаю, что ни один настоящий сотрудник банка не спрашивает ни у одного клиента доступа к его банковскому счету», - подчеркнул министр юстиции.

Звонок мошенника. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock