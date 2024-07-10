Уже неделю остается неизвестным состояние оппозиционного политика, публициста Владимира Кара-Мурзы, находящегося в России в длительном тюремном заключении.
В России скрывается информация о состоянии известного политического заключенного
Российский оппозиционер Владимир Кара-Мурза, которого дважды пытались отравить, как Алексея Навального, в апреле прошлого года был приговорен к 25 годам лишения свободы Мосгорсудом. Приговор был оглашен на закрытом заседании.
По последней подтвержденной информации, вечером 4 июля 2024 года Кара-Мурзу перевели из колонии строгого режима ИК-6 Омска в областную больницу 11 УФСИН России по Омской области. По словам жены политика, Евгении Кара-Мурзы, адвокатов, приехавших в ИК-6 из Москвы и ожидавших свидания со своим подопечным с 8:30 утра 4 июля, уведомили о его переводе в больницу лишь по прошествии более чем пяти часов ожидания, во второй половине дня.
«Когда защитники приехали в больницу, которая находится в другом районе Омска, им сначала сообщили, что Владимира не привозили, а уже после окончания рабочего дня подтвердили его прибытие в учреждение, сказав чтобы приходили на следующий день», - пишет Евгения Кара-Мурза.
С тех пор адвокаты так и не смогли связаться с Владимиром Кара-Мурзой.
«Девятого июля 2024 года омского адвоката Владимира Кара-Мурзы Сергея Сафронова опять под надуманными предлогами не допустили к его подзащитному в ФКЛПУ 11 УФСИН по Омской области, - написал в своем Facebook адвокат Вадим Прохоров. - Данный отказ в допуске адвоката к подзащитному является грубейшим нарушением не только российского законодательства, но и целого ряда международно-правовых норм - в частности, Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правил Нельсона Манделы - Правило 61)».
Адвокат напомнил, что политик страдает от полинейропатии - болезни, вызванной двумя тяжелейшими отравлениями, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года, только за год, по словам его адвоката, он похудел на 22 килограмма.
«Команда адвокатов подает жалобы в российские, а также международные органы. Полагаю, что мы будем нуждаться в международной общественной кампании поддержки», - добавил Вадим Прохоров.
«Мы ничего не знаем о Владимире со 2 июля, когда его последний раз видел адвокат. 4 июля нам сообщили, что Владимира в тот же день перевели в тюремную больницу. С тех пор юристам постоянно отказывают в доступе к нему», - написала в своем FB Евгения Кара-Мурза.
Журналист Мария Лекух, переписывающаяся с политиком, сообщила сегодня, что получила от Владимира Кара-Мурзы письмо, подписанное 7 июля. «Почему не пускают адвокатов в больницу?» - спрашивает она.
Еще год назад, спустя несколько дней после оглашения приговора, председатели комиссий по иностранным делам 11 государств, в том числе Эстонии, выступили с совместным заявлением, в котором жестко осудили решение российского суда и потребовали немедленного и безоговорочного освобождения политика.
Осенью прошлого года Алексей Навальный призвал политиков, находящихся в заключении, провести в День политзаключенного символическую голодовку. К акции тогда присоединились Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие активисты.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля 2024 года. Ему было 47 лет. Вчера его жену, Юлию Навальную, Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в участии в «экстремистском сообществе», по сути, за то, что она продолжает дело мужа.