В России скрывается информация о состоянии известного политического заключенного

Адвокат напомнил, что политик страдает от полинейропатии - болезни, вызванной двумя тяжелейшими отравлениями, которая входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Кара-Мурза находится под арестом с апреля 2022 года, только за год, по словам его адвоката, он похудел на 22 килограмма.

«Команда адвокатов подает жалобы в российские, а также международные органы. Полагаю, что мы будем нуждаться в международной общественной кампании поддержки», - добавил Вадим Прохоров.

«Мы ничего не знаем о Владимире со 2 июля, когда его последний раз видел адвокат. 4 июля нам сообщили, что Владимира в тот же день перевели в тюремную больницу. С тех пор юристам постоянно отказывают в доступе к нему», - написала в своем FB Евгения Кара-Мурза.

Журналист Мария Лекух, переписывающаяся с политиком, сообщила сегодня, что получила от Владимира Кара-Мурзы письмо, подписанное 7 июля. «Почему не пускают адвокатов в больницу?» - спрашивает она.

Еще год назад, спустя несколько дней после оглашения приговора, председатели комиссий по иностранным делам 11 государств, в том числе Эстонии, выступили с совместным заявлением, в котором жестко осудили решение российского суда и потребовали немедленного и безоговорочного освобождения политика.

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Осенью прошлого года Алексей Навальный призвал политиков, находящихся в заключении, провести в День политзаключенного символическую голодовку. К акции тогда присоединились Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза и другие активисты.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный умер в тюрьме 16 февраля 2024 года. Ему было 47 лет. Вчера его жену, Юлию Навальную, Басманный суд Москвы заочно арестовал по обвинению в участии в «экстремистском сообществе», по сути, за то, что она продолжает дело мужа.