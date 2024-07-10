Страны Балтии в ближайшее время уведомят РФ о выходе из российской энергосистемы

«В ближайшие недели балтийские операторы передающих систем проинформируют другие стороны соглашения о своем совместном решении не продлевать договор БРЭЛЛ и выйти из системы IPS/UPS в феврале 2025 года», - говорится в сообщении.

В среду министры энергетики Литвы, Латвии и Эстонии Дайнюс Крейвис, Каспарс Мелнис и Кристен Михал встретились на латвийском курорте Юрмала и заявили, что страны Балтии полностью готовы к синхронизации с континентальной европейской энергосистемой в феврале следующего года.

«Оценив отчет о проделанной работе, министры заявили, что подготовка к синхронизации энергосистемы стран Балтии идет по плану», - говорится в сообщении Министерства энергетики.

На встрече также обсуждались национальные планы стран Балтии в области энергетики и изменения климата, развитие возобновляемых источников энергии и меры по их продвижению.

Министры также обсудили цели энергетической политики на период до 2040 года, вопросы повышения устойчивости инфраструктуры и возможные изменения в регулировании работы Инчукалнского подземного газохранилища.

У стран Балтии есть время до 7 августа, чтобы уведомить Россию и Беларусь о не том, что не продлевается договор БРЭЛЛ - за полгода до запланированной синхронизации с континентальной Европой.

В августе прошлого года премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию, в которой обязались синхронизировать электросети стран Балтии с Западной Европой к февралю 2025 года. В декабре это было закреплено в декларации Европейской комиссии и министров энергетики стран Балтии и Польши.

Ранее синхронизация с континентальной Европой была запланирована на конец 2025 года.