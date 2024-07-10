НЕКРОЛОГ Тартуский университет и Клиникум ТУ скорбят о выдающемся враче Юрии Карягине

Перевод: Сергей Светлов

Юрий Карягин родился 10 марта 1974 года в Таллинне, в 1991 году окончил Таллиннскую 12-ю среднюю школу с серебряной медалью, а в 1997 году с отличием окончил медицинский факультет Тартуского университета.

После завершения ординатуры по анестезиологии и интенсивной терапии в 2001 году он начал работать врачом-преподавателем в Клиникуме Тартуского университета, продолжил обучение в аспирантуре Тартуского университета и защитил докторскую степень в 2007 году. Параллельно с клинической работой анестезиолога он начал преподавательскую деятельность в Тартуском университете, став доцентом в 2015 году и адъюнкт-профессором в 2016 году.

В некрологе, составленном Клиникумом Тартуского университета, факультетом медицинских наук и Институтом клинической медицины Тартуского университета, отмечается, что блестящий ум, большая работоспособность и преданность, человечность и доброжелательность сделали Юрия любимым коллегой, первоклассным врачом и преподавателем, которого высоко ценили как в Клиникуме Тартуского университета, так и в Институте клинической медицины Тартуского университета.

Студенты неоднократно выдвигали его на звание лучшего преподавателя медицинского факультета. В Клиникуме Тартуского университета он быстро стал ведущим специалистом своей области, возглавляя отделение общей анестезиологии в течение 12 лет и последние три года руководя клиникой анестезиологии и интенсивной терапии. С 2015 по 2024 год Юрий Карягин был президентом Эстонского общества анестезиологов.

Научный подход как в клинической работе, так и в преподавании был его большой страстью. Юрий Карягин внес неоценимый вклад в подготовку эстонских анестезиологов. С 2018 года он был главным руководителем ординатуры по анестезиологии и интенсивной терапии. Он был инициатором многих нововведений в специализированном медицинском образовании в Тартуском университете, и его учебная программа получала самые высокие оценки от ординаторов.

Трагическая гибель Юрия Карягина стала невосполнимой утратой для коллег. Юрий был Учителем и Коллегой с большой буквы для целого поколения эстонских анестезиологов, примером врача, ученого и наставника. Его преданность и верность эстонской медицине, Тартускому университету и Клиникуму Тартуского университета, а прежде всего его человечность и отзывчивость навсегда останутся в наших сердцах.

Коллеги и соратники будут помнить Юрия как энергичного, жизнерадостного, всегда активного и полного идей коллегу, чей оптимизм и ценности оставили неизгладимый след в эстонской медицине.

Склоняем головы в глубокой скорби.

Прощание с Юрием Карягиным состоится 12 июля в актовом зале Тартуского университета.