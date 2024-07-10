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На одном из пляжей Эстонии обнаружено фекальное загрязнение

Трийн Лойде
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Пляж озера Паала.
Пляж озера Паала. Фото: Elmo Riig

Результаты анализа воды, взятой из озера Паала, запрещают купание в озере. По результатам анализа вода не пригодна для купания, и на берегу озера развевается красный флаг.

В воде озера Паала обнаружено почти вдвое больше кишечных энтерококков, чем допустимо для воды, пригодной для купания. По данным горуправы Вильянди, результаты анализов указывают на фекальное загрязнение, причиной которого может быть большое количество осадков.

Повторный анализ воды будет проведен в четверг, 11 июля. До тех пор, пока не будут объявлены новые результаты, на пляже развевается красный флаг, и купание запрещено.

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