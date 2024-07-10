Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно сформировал внутреннюю оппозицию в НАТО и ЕС. Однако раньше она не была настолько явной, чтобы представлять угрозу для других союзников, пишет эксперт по безопасности Postimees и Академии МВД Эркки Коорт.
Перевод: Ева Ойжинская
НАТО собирается, и за столом на саммите есть место и для члена НАТО Венгрии. Как обычно мадьяр представляет премьер-министр Виктор Орбан. Остальные участники толпятся вокруг него, интересуясь жизнью в Москве. Виктор Орбан деловито и важно объясняет, как живется в Москве, где можно найти лучший буфет с солянкой и как у Путина едят икру. Но тут сон Орбана заканчивается, и он просыпается.
Действия Венгрии можно сравнить с футболистом, объявляющим, что он больше не будет играть против команды соперников, но и не будет чинить препятствия членам своей команды
Поездки Орбана в Москву и его встречи с Путиным - своего рода колдовской сон. Пытались объяснить это демонстрацией действий для внутренней аудитории, но это не единственная и не главная причина. Безусловно, внутренняя политика важна, и, конечно, внутренняя политика преобладает над внешней политикой. Ни одна страна не может проводить внешнюю политику, отличную от внутренней. Тем не менее, венгерскому правителю безразлично, что отдыхающие в Сольноке или на берегу озера Балатон венгры думают о его визитах. Для этого не нужно было ждать начала срока председательства в Совете ЕС.
Скорее же Орбан стремится увеличить влияние Венгрии и, безусловно, свое собственное. Этот шаг был неожиданным, и, конечно, он не действовал от имени ЕС или НАТО. Однако момент для его поездки в Москву был выбран не случайно. Как раз началось председательство Венгрии, и хотя Орбан не заострял на этом внимание, эту роль упомянул Путин. Если бы председательство не имело значения, визит мог бы состояться уже в мае или июне. Но нет, это произошло через несколько дней после начала председательства. Это действие должно было повысить позицию Орбана в глазах Киева (и его сторонников), Москвы и Пекина. По крайней мере, по его собственному мнению.
Однако момент для его поездки в Москву был выбран не случайно. Как раз началось председательство Венгрии, и хотя Орбан не заострял на этом внимание, эту роль упомянул Путин
Реакция Брюсселя также была очень интересной. Разумеется, заинтересованные лица поняли связь между председательством в ЕС и визитами. Брюссель сразу же подтвердил, что Орбан действует не в интересах ЕС. Это подтверждение было необходимо, но при этом также часто отмечалось, что у Орбана не было мандата на встречу с Путиным. Вероятно, часть информации не была озвучена или считалась само собой разумеющейся. В результате этого возникло недоразумение, будто Орбану было нужно одобрение. Орбан, как и лидер любой другой страны-члена ЕС, не нуждается в чьем-либо одобрении для проведения какой-либо встречи. Он может встречаться с кем хочет. Является ли проблемой то, что встреча состоялась? Конечно, это проблема. Встреча Орбана с Путиным на время нарушила изоляцию Москвы, установленную санкциями ЕС. Во многих странах, не знающих контекста, это воспринимается упрощенно. Они видят, что ЕС санкционирует Россию, но при этом встречается с ней. Почему мы должны соблюдать санкции?
Пусть Будапешт вытолкнет себя за черту
Йенс Столтенберг также заявил, что Орбан не представлял НАТО. И все же каждый член альянса является его представителем, и такие бреши в изоляции очень нравятся Москве.
Орбан, конечно, не считает себя посланником мира, способным остановить войну. Скорее, он хочет, чтобы с ним считались. Чтобы крупные державы вели с ним переговоры, а он был бы своего рода посредником, играющим в высшей лиге мировой политики. Если такие изменения и произойдут, то они будут временными. В конце концов, роль Венгрии может временно вырасти в глазах Москвы, потому что Кремлю нужны любые возможности. Влияние Орбана на «союзников» Будапешта сразу же уменьшится, как только столицы оправятся от первого шока и договорятся о дальнейших действиях. Нам не нужен арбитраж в этом вопросе в наших собственных рядах. Вы с нами или с ними?
В ноябре 2021 года Путин потребовал, чтобы НАТО вернулось к своим границам, существовавшим в 1997 году, и назвал это «красной чертой», которую нельзя пересекать. Венгрия присоединилась к НАТО только в 1999 году. Таким образом, Венгрия может спокойно отменить свое вступление. Не думаю, что кто-то будет против, если Будапешт возьмет на себя эту «инициативу мира».
Это может показаться слишком резким, но нынешние действия Орбана больше подходят для страны СНГ или Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), чем для государства-члена НАТО и ЕС. Более того, мы не можем рисковать потерей единства альянса или поведением на острие ножа. Действия Венгрии можно сравнить с футболистом, объявляющим, что он больше не будет играть против команды соперников, но и не будет чинить препятствия членам своей команды. Можем ли мы позволить себе такое в нынешних реалиях политики безопасности?
Что сказал Путин?
Премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что задал Путину в Москве три вопроса по Украине:
- Что Путин думает о существующих мирных инициативах?
- Что он думает о переговорах о прекращении огня и мире и когда они могут состояться?
- Какой Путин видит послевоенную систему европейской безопасности?
Орбан никак не отреагировал на вопросы журналистов по поводу ответов Путина.
На самом деле, не имеет значения, что Орбан спросил и что Путин ответил. Этой секретностью Орбан хотел повысить свою политическую значимость перед саммитом НАТО. Мы знаем, в чем состоят интересы России, и знаем, что Путин обычно лжет. Премьер-министр Венгрии помог Москве ненадолго создать иллюзию, иллюзию, что Россия укрепила свои позиции на мировой арене. На самом же деле действия Орбана подорвали доверие к Венгрии как союзнику и председателю ЕС.
Орбан, конечно, не считает себя посланником мира, способным остановить войну. Скорее, он хочет, чтобы с ним считались
Кстати, начало политической карьеры Виктора Орбана связано с речью, которую он произнес на церемонии перезахоронения премьер-министра Венгрии времен восстания 1956 года Имре Надя в 1989 году. Это восстание было утоплено в крови, и премьер-министр Надь был убит правопреемником России - СССР. Путин и Орбан неоднократно обсуждали это публично, и Путин признал, что это было ошибкой. Есть ли причины полагать, что на этот раз Путин не лжет?