Реакция Брюсселя также была очень интересной. Разумеется, заинтересованные лица поняли связь между председательством в ЕС и визитами. Брюссель сразу же подтвердил, что Орбан действует не в интересах ЕС. Это подтверждение было необходимо, но при этом также часто отмечалось, что у Орбана не было мандата на встречу с Путиным. Вероятно, часть информации не была озвучена или считалась само собой разумеющейся. В результате этого возникло недоразумение, будто Орбану было нужно одобрение. Орбан, как и лидер любой другой страны-члена ЕС, не нуждается в чьем-либо одобрении для проведения какой-либо встречи. Он может встречаться с кем хочет. Является ли проблемой то, что встреча состоялась? Конечно, это проблема. Встреча Орбана с Путиным на время нарушила изоляцию Москвы, установленную санкциями ЕС. Во многих странах, не знающих контекста, это воспринимается упрощенно. Они видят, что ЕС санкционирует Россию, но при этом встречается с ней. Почему мы должны соблюдать санкции?