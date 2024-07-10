В российских ракетах, использованных при ударе по детской больнице в Киеве в понедельник, были обнаружены компоненты западного производства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на экспертов и украинских чиновников.
Газета: в российских ракетах, поразивших киевские больницы, были западные компоненты
Перевод: Сергей Светлов
Ранее ООН установила, что Россия нанесла удар крылатой ракетой Х-101, оснащенной сотнями килограммов взрывчатки. Россия производит почти в восемь раз больше таких ракет, чем до начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Производство зависит от компонентов из западных стран, включая США.
«Западные технологии позволяют им создавать эти умные ракеты, которые делают их террористические атаки более эффективными против нашей перегруженной ПВО», - сказала аналитик Елена Билоусова, изучающая эффективность санкций в Киевской школе экономики.
Несмотря на санкции, вынудившие Россию отказаться от некоторых высокотехнологичных компонентов, военная промышленность Кремля использует микропроцессоры и другие высокотехнологичные устройства, которые не предназначены для военного применения.
В январе этого года стало известно, что в ракете Х-101 содержатся 16 электронных компонентов, произведенных в западных странах, два из которых производит швейцарская компания STMicroelectronics, а остальные принадлежат различным американским производителям чипов.
Анализ Financial Times показал, как российские компании смогли в прошлом году приобрести высокотехнологичные элементы для Х-101 на свободном рынке, импортируя их через Китай. Издание также получило данные от Офиса президента Украины, согласно которым ракета Х-101 содержит более 50 различных частей иностранного производства.
«Не все электронные компоненты предназначены для военного использования, и даже если их поставки в Россию запрещены, Россия покупает их через подставные компании на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, - сказал ученый из Университета Тафтса Павел Лузин. - Наибольшая проблема - это двигатели. Это сложные машины».
Несмотря на то, что Россия после нападения пытается заявить, будто это была не их ракета, а украинская зенитная ракета, данные, доступные с места происшествия, указывают на то, что это была именно ракета Х-101.
«На корпусе ракеты нет видимых повреждений. Стартовая труба выглядит именно так, как должна. Ракета не шаталась, а летела по контролируемой траектории. Это больше похоже на целенаправленную атаку по цели, а не на нелепую случайность», - сказал докторант по оборонным исследованиям Университета Осло Фабиан Хоффман.
Эксперт по санкциям, работающий в Офисе президента Украины Владислав Власюк сказал Financial Times, что президент Владимир Зеленский намерен поднять вопрос о компонентах западного производства на предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.
Сегодня Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в результате ракетного удара, нанесенного Россией по киевским больницам в понедельник, погибли 33 человека, среди них пятеро детей. Пострадал 121 человек, среди них десять детей. Из-под завалов удалось спасти 11 человек.