Газета: в российских ракетах, поразивших киевские больницы, были западные компоненты

Перевод: Сергей Светлов

Ранее ООН установила, что Россия нанесла удар крылатой ракетой Х-101, оснащенной сотнями килограммов взрывчатки. Россия производит почти в восемь раз больше таких ракет, чем до начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Производство зависит от компонентов из западных стран, включая США.

«Западные технологии позволяют им создавать эти умные ракеты, которые делают их террористические атаки более эффективными против нашей перегруженной ПВО», - сказала аналитик Елена Билоусова, изучающая эффективность санкций в Киевской школе экономики.

Несмотря на санкции, вынудившие Россию отказаться от некоторых высокотехнологичных компонентов, военная промышленность Кремля использует микропроцессоры и другие высокотехнологичные устройства, которые не предназначены для военного применения.

В январе этого года стало известно, что в ракете Х-101 содержатся 16 электронных компонентов, произведенных в западных странах, два из которых производит швейцарская компания STMicroelectronics, а остальные принадлежат различным американским производителям чипов.

Анализ Financial Times показал, как российские компании смогли в прошлом году приобрести высокотехнологичные элементы для Х-101 на свободном рынке, импортируя их через Китай. Издание также получило данные от Офиса президента Украины, согласно которым ракета Х-101 содержит более 50 различных частей иностранного производства.