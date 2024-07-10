Вечером во вторник спасатели достали из реки двух человек

Около причала из воды подняли женщину, подвергшую себя опасности по непонятной причине, а мужчине с признаками опьянения бросили спасательный круг, чтобы он смог выбраться из воды. Купальщиков взяла под свою опеку скорая помощь, а полиция зафиксировала их данные.