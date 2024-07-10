Во вторник, 9 июля, в 21:56 поступило сообщение, что в реке Пярну в районе улицы Лай видны люди. Спасатели выяснили, что в воду прыгнули два человека.
Вечером во вторник спасатели достали из реки двух человек
Около причала из воды подняли женщину, подвергшую себя опасности по непонятной причине, а мужчине с признаками опьянения бросили спасательный круг, чтобы он смог выбраться из воды. Купальщиков взяла под свою опеку скорая помощь, а полиция зафиксировала их данные.
Спасатели напоминают, что ежегодно в воде тонут около 20 пьяных, переоценивших свои возможности и недооценивших опасность купания, поскольку ощущение опасности под воздействием алкоголя зачастую исчезает.