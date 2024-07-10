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Бывший председатель Госсуда пожертвовал Украине автомобиль

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Мярт Раск передает автомобиль, который будет доставлен в Украину.
Мярт Раск передает автомобиль, который будет доставлен в Украину. Фото: Reigo Marosov

Бывший министр внутренних дел и юстиции, председатель Государственного суда, а ныне капитан порта Алликлепа Мярт Раск пожертвовал НКО Pro Patria Semper вездеход, который много лет находился в его семье. Этот вездеход будет доставлен на украинский фронт.

Перевод: Валерия Ермакова

НКО Pro Patria Semper занимается отправкой автомобилей в Украину, на фронт уже было отправлено более 130 машин. Член НКО Рейго Маросов заявил, что в качестве пожертвований поступило всего 13-15 автомобилей, и случаи, когда дарят полностью работающий автомобиль, весьма редки.

Маросов признал, что найти автомобили для отправки в Украину относительно сложно. «Все устали от этой войны», - пояснил он.

Маросов сообщил, что предприниматель, журналист и путешественник Тийт Пруули, а также компании Go Group и Pesupanda также передали в дар автомобили. Эстонские фермеры также внесли свой вклад. Теперь этот список пополнил давний «член семьи» Мярта Раска - Nissan Patrol, который НКО доставит в Украину.

Относительно того, какие автомобили требуются на фронте, Маросов сказал, что предпочтение отдается автомобилям с хорошей проходимостью и полным приводом, которые можно использовать для перевозки боеприпасов и эвакуации.

НКО Pro Patria Semper

Банк: LHV

IBAN: EE567700771007884383

https://www.propatriasemper.ee/

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