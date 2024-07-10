УЖАСАЮЩАЯ ЖЕСТОКОСТЬ В Лондоне разыскивается мужчина, убивший троих женщин из арбалета

По данным полиции Хартфордшира, 26-летний Кайл Клиффорд подозревается в тройном убийстве.

Женщины были найдены во вторник, 9 июля, в тяжелом состоянии в одном из домов в Буши, к северо-западу от Лондона. Полиция и скорая помощь пытались их спасти, но все они скончались на месте происшествия.

Британское издание The Telegraph сообщило днем в среду, 10 июля, что убитыми женщинами были сожительница и две дочери Джона Ханта, спортивного комментатора программы Five Live на Би-би-си.

Полиция не сообщила, каким образом Клифорд, родом из Лондона, связан с этими женщинами.

Позже полиция добавила, что Клифорд мог совершить преступление с использованием арбалета, но также мог использовать другие виды оружия. Предполагается, что подозреваемый может находиться в Лондоне или в графстве Хартфордшир и может быть все еще вооружен и, следовательно, опасен.