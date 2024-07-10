Таллиннцы должны решить судьбу парка Лембиту: часть ландшафта будет посвящена свободе Украины

С помощью полученных мнений город хочет обозначить ценности парка и возможности его использования, а также выяснить, как парковое пространство может способствовать его более широкому использованию и нести социальный посыл в поддержку Украины.

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что город достиг в подготовке к созданию украинской площадки в парке Лембиту этапа, в ходе которого ожидаются мнения и предложения от всех жителей Таллинна и местной украинской общины.

«Собранные мнения и предложения дадут городу важную информацию для дальнейшей подготовки исходного задания ландшафтно-архитектурного конкурса, включающего обновление всего парка Лембиту и увеличение его биоразнообразия, - объяснила Липпус. - Поэтому мы хотим, чтобы обновление парка Лембиту и прославление свободы Украины стали совместным творческим процессом. Именно в таком случае мы можем гарантировать, что создаваемое решение будет значимым и для украинских общин и что у обновляемого парка Лембиту появятся новые возможности использования, важные для его посетителей».

Предложения принимаются до 28.07.2024 здесь.

Сбор мнений проводит отдел Таллиннского департамента городского планирования, занимающийся созданием городского пространства.