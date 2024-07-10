За то, что молча в стороне стояла, когда в мой край кацапская - орда на танках смело, нагло заезжала …

«Я не прощу тебя, Россия, никогда! За слезы матерей убитых горем! Ты ими проклята на многие года!.. Тебе судилось вечным стать изгоем!..

Я не прощу тебя, Россия, никогда!… За сыновей, которых погубила, …

За Крым, тобой отжатый без стыда … За нелюдей, которых расплодила!..

Я не прощу тебя, Россия, никогда!.. За пот и кровь, за свежие могилы… За то , что миру о войне врала, чтоб в преступлениях тебя не обвинили...

Я не прощу тебя, Россия, никогда! За смерть детей, за смерть людей в Одессе, за боль, за пытки, за твои дела предстанешь перед Господом в ответе!..

Я не прощу тебя, Россия, никогда! За наш Майдан, за всех, кто был расстрелян... За каждого убитого бойца, который был своей присяге верен...

Я не прощу тебя, Россия, никогда! Донецк, Луганск, как выжженное поле…

За смертный коридор, за море зла, за унижения, за твое сваволье!

Мы победим - всему своя цена! … И мирный день в цветах на землю ляжет!..

Я не прощу тебя, Россия, никогда!!! - через года мой правнук тебе скажет...