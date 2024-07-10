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ГАЛЕРЕЯ Акция памяти жертв ракетного удара по Киеву проходит у стен посольства России в Таллинне (1)

rus.postimees.ee
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Акция памяти жертв ракетного удара по Киеву.
Акция памяти жертв ракетного удара по Киеву. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Около 60 человек вышли к зданию посольства РФ в центре Таллинна. Некоторые из пришедших держат украинские флаги, но большинство участников стоят с плакатами в руках. «Stop Russia. Stop Putin», «Россия - страна террорист», «Примите Украину в НАТО сейчас», написано на некоторых из них. Многие пришли с детьми, которые тоже держат транспаранты.

«Нет! Нет советским. Да! Да свобода! Путин - п***р! Единая Украина! Путин - х***о!» - скандируют собравшиеся под барабанный бой.

«Идите на х**!» - несколько раз крикнул мужчина с перевязанным глазом, прошедший мимо. Ему ответили тем же.

«Россия цинично убивала наших детей! Российская ракета X-101 ударила в больницу "Охматдет"», - объяснила повод для проведения акции одна из выступивших женщин.

Участники акции поблагодарили власти Эстонии за поддержку Украины.

Забор около фасада посольства сегодня украшен не только привычными антивоенными плакатами, но и гирляндой из детских подгузников, испачканных красной краской - как символ ракетного удара по детской больнице в столице Украины в минувший понедельник.

Забор около фасада посольства.
Забор около фасада посольства. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Выступил мужчина, который назвал себя представителем Ичкерии, независимого государства Чечни.

«Если мы всем миром не остановим эту чуму, сатанизм, то миру предстоят тяжелейшие испытания», - процитировал он президента Ичкерии Джохара Дудаева.

Мужчина, который назвал себя представителем Ичкерии.
Мужчина, который назвал себя представителем Ичкерии. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

«Черствые люди стали... Мимо идут... Слабая солидарность... Поэтому эта мразь и делает, что хочет...», - шептала пенсионерка своему мужу, наблюдая за акцией со стороны.

За акцией, которая продолжалась около часа, с двух сторон также наблюдали сотрудники полиции. Мероприятие прошло без эксцессов и закончилось сканированием: «Русское посольство, иди на х**! Русский солдат - фашистский оккупант!»

Полностью акция завершилась прочтением стихотворения на русском языке, которое проникновенно прочла взрослая женщина в вышиванке.

Я не прощу тебя, Россия, никогда...

За то, что молча в стороне стояла, когда в мой край кацапская - орда на танках смело, нагло заезжала …

«Я не прощу тебя, Россия, никогда! За слезы матерей убитых горем! Ты ими проклята на многие года!.. Тебе судилось вечным стать изгоем!..

Я не прощу тебя, Россия, никогда!… За сыновей, которых погубила, …

За Крым, тобой отжатый без стыда … За нелюдей, которых расплодила!..

Я не прощу тебя, Россия, никогда!.. За пот и кровь, за свежие могилы… За то , что миру о войне врала, чтоб в преступлениях тебя не обвинили...

Я не прощу тебя, Россия, никогда! За смерть детей, за смерть людей в Одессе, за боль, за пытки, за твои дела предстанешь перед Господом в ответе!..

Я не прощу тебя, Россия, никогда! За наш Майдан, за всех, кто был расстрелян... За каждого убитого бойца, который был своей присяге верен...

Я не прощу тебя, Россия, никогда! Донецк, Луганск, как выжженное поле…

За смертный коридор, за море зла, за унижения, за твое сваволье!

Мы победим - всему своя цена! … И мирный день в цветах на землю ляжет!..

Я не прощу тебя, Россия, никогда!!! - через года мой правнук тебе скажет...

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