Около 60 человек вышли к зданию посольства РФ в центре Таллинна. Некоторые из пришедших держат украинские флаги, но большинство участников стоят с плакатами в руках. «Stop Russia. Stop Putin», «Россия - страна террорист», «Примите Украину в НАТО сейчас», написано на некоторых из них. Многие пришли с детьми, которые тоже держат транспаранты.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Акция памяти жертв ракетного удара по Киеву проходит у стен посольства России в Таллинне (1)
«Нет! Нет советским. Да! Да свобода! Путин - п***р! Единая Украина! Путин - х***о!» - скандируют собравшиеся под барабанный бой.
«Идите на х**!» - несколько раз крикнул мужчина с перевязанным глазом, прошедший мимо. Ему ответили тем же.
«Россия цинично убивала наших детей! Российская ракета X-101 ударила в больницу "Охматдет"», - объяснила повод для проведения акции одна из выступивших женщин.
Участники акции поблагодарили власти Эстонии за поддержку Украины.
Забор около фасада посольства сегодня украшен не только привычными антивоенными плакатами, но и гирляндой из детских подгузников, испачканных красной краской - как символ ракетного удара по детской больнице в столице Украины в минувший понедельник.
Выступил мужчина, который назвал себя представителем Ичкерии, независимого государства Чечни.
«Если мы всем миром не остановим эту чуму, сатанизм, то миру предстоят тяжелейшие испытания», - процитировал он президента Ичкерии Джохара Дудаева.
«Черствые люди стали... Мимо идут... Слабая солидарность... Поэтому эта мразь и делает, что хочет...», - шептала пенсионерка своему мужу, наблюдая за акцией со стороны.
За акцией, которая продолжалась около часа, с двух сторон также наблюдали сотрудники полиции. Мероприятие прошло без эксцессов и закончилось сканированием: «Русское посольство, иди на х**! Русский солдат - фашистский оккупант!»
Полностью акция завершилась прочтением стихотворения на русском языке, которое проникновенно прочла взрослая женщина в вышиванке.
Я не прощу тебя, Россия, никогда...
За то, что молча в стороне стояла, когда в мой край кацапская - орда на танках смело, нагло заезжала …
«Я не прощу тебя, Россия, никогда! За слезы матерей убитых горем! Ты ими проклята на многие года!.. Тебе судилось вечным стать изгоем!..
Я не прощу тебя, Россия, никогда!… За сыновей, которых погубила, …
За Крым, тобой отжатый без стыда … За нелюдей, которых расплодила!..
Я не прощу тебя, Россия, никогда!.. За пот и кровь, за свежие могилы… За то , что миру о войне врала, чтоб в преступлениях тебя не обвинили...
Я не прощу тебя, Россия, никогда! За смерть детей, за смерть людей в Одессе, за боль, за пытки, за твои дела предстанешь перед Господом в ответе!..
Я не прощу тебя, Россия, никогда! За наш Майдан, за всех, кто был расстрелян... За каждого убитого бойца, который был своей присяге верен...
Я не прощу тебя, Россия, никогда! Донецк, Луганск, как выжженное поле…
За смертный коридор, за море зла, за унижения, за твое сваволье!
Мы победим - всему своя цена! … И мирный день в цветах на землю ляжет!..
Я не прощу тебя, Россия, никогда!!! - через года мой правнук тебе скажет...