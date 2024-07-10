Около 60 человек в среду 10 июля вышли к зданию посольства РФ в центре Таллинна. Некоторые из пришедших держали украинские флаги, но большинство участников стояли с плакатами в руках. «Stop Russia. Stop Putin», «Россия - страна террорист», «Примите Украину в НАТО сейчас», написано на некоторых из них. Многие пришли с детьми, которые тоже держали транспаранты.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Акция памяти жертв ракетного удара России по Украине прошла у стен посольства РФ в Таллинне (26)
«Нет! Нет советским. Да! Да свобода! Путин - п***р! Единая Украина! Путин - х***о!» - под барабанный бой начали собравшиеся в 16:00 на улице Пикк акцию у стен российского посольства.
«Идите на х**!» - несколько раз крикнул мужчина с перевязанным глазом, прошедший мимо. Ему ответили тем же.
О смыслах акции собравшимся рассказала директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии Инна Гордиенко.
«Сегодня мы собрались, чтобы привлечь внимание европейского сообщества, особенно Эстонии и других стран, к преступлениям России против Украины и её народа, - говорила на украинском языке Гордиенко. - Два дня назад в Украине был очередной темный день, когда Россия совершила еще один террористический акт, нацеленный на гражданские объекты. Российские войска атаковали Киев, Кривой Рог и Днепр различными ракетами. В общей сложности погибло 38 человек, включая 4 детей, и 190 человек было ранено. Только в Киеве погибло 27 человек, и 117 были ранены. Мы выражаем искренние соболезнования всем семьям, пострадавшим от этих жестоких атак. Действия России доказывают, что Москва сознательно целится в гражданские объекты, что приравнивается к преступлениям против человечности».
«Самым шокирующим был удар по крупнейшей детской больнице Охматдет ракетой Х-101. В тот момент внутри находилось более 600 пациентов и почти столько же сотрудников, при этом шли три сложные операции. В результате пострадало 300 человек, включая 8 детей. Погибли два взрослых, в том числе молодой врач. Были повреждены 24 отделения, и около 600 пациентов пришлось перевести в другие медицинские учреждения», - напомнила представитель Ассоциации украинских организаций в Эстонии.
Активистка задала собравшимся несколько риторических вопросов, ответов на которые не прозвучало.
«Сколько еще военных преступлений России должно быть совершено, чтобы мир понял, что режим Кремля должен быть наказан как можно скорее? Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы Украина получила необходимую противовоздушную оборону и предотвратила такие трагедии? Сколько еще крови должно быть пролито, чтобы убедить лидеров НАТО пригласить Украину в альянс? Неужели это дерзкое убийство детей не заставит НАТО принять решительные меры?», - озвучила четыре важных вопроса Инна Гордиенко.
Директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии поблагодарила власти Эстонии за поддержку Украины и выразила надежду на то, что декларация саммита НАТО будет содержать «сильную поддержку евроатлантической интеграции Украины и твердые гарантии членства».
«Ассоциация украинских организаций в Эстонии призывает лидеров НАТО принять важные решения и предоставить нашей стране все необходимое до достижения справедливого и прочного мира. Сделайте НАТО сильнее - пригласите Украину! Мы также призываем всех присоединиться к сбору средств на восстановление детской больницы Охматдет», - закончила свое выступление Гордиенко.
Забор около фасада посольства был украшен не только привычными антивоенными плакатами, но и гирляндой из детских подгузников, испачканных красной краской - как символ ракетного удара по детской больнице в столице Украины в минувший понедельник.
Среди выступавших оказался и мужчина, который назвал себя представителем Ичкерии, независимого государства Чечни.
«Если мы всем миром не остановим эту чуму, сатанизм, то миру предстоят тяжелейшие испытания», - процитировал он президента Ичкерии Джохара Дудаева.
«Черствые люди стали... Мимо идут... Слабая солидарность... Поэтому эта мразь и делает, что хочет...», - тем временем шептала местная жительница пенсионерка своему мужу, наблюдая за акцией со стороны.
За акцией, которая продолжалась около часа, с двух сторон также наблюдали сотрудники полиции. Мероприятие прошло без эксцессов и закончилось сканированием: «Русское посольство, иди на х**! Русский солдат - фашистский оккупант!»
Полностью акция завершилась прочтением стихотворения на русском языке, которое проникновенно озвучила взрослая женщина в вышиванке.
Я не прощу тебя, Россия, никогда...
За то, что молча в стороне стояла, когда в мой край кацапская - орда на танках смело, нагло заезжала …
«Я не прощу тебя, Россия, никогда! За слезы матерей убитых горем! Ты ими проклята на многие года!.. Тебе судилось вечным стать изгоем!..
Я не прощу тебя, Россия, никогда!… За сыновей, которых погубила, …
За Крым, тобой отжатый без стыда … За нелюдей, которых расплодила!..
Я не прощу тебя, Россия, никогда!.. За пот и кровь, за свежие могилы… За то , что миру о войне врала, чтоб в преступлениях тебя не обвинили...
Я не прощу тебя, Россия, никогда! За смерть детей, за смерть людей в Одессе, за боль, за пытки, за твои дела предстанешь перед Господом в ответе!..
Я не прощу тебя, Россия, никогда! За наш Майдан, за всех, кто был расстрелян... За каждого убитого бойца, который был своей присяге верен...
Я не прощу тебя, Россия, никогда! Донецк, Луганск, как выжженное поле…
За смертный коридор, за море зла, за унижения, за твое сваволье!
Мы победим - всему своя цена! … И мирный день в цветах на землю ляжет!..
Я не прощу тебя, Россия, никогда!!! - через года мой правнук тебе скажет...