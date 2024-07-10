«Нет! Нет советским. Да! Да свобода! Путин - п***р! Единая Украина! Путин - х***о!» - под барабанный бой начали собравшиеся в 16:00 на улице Пикк акцию у стен российского посольства.

«Идите на х**!» - несколько раз крикнул мужчина с перевязанным глазом, прошедший мимо. Ему ответили тем же.

О смыслах акции собравшимся рассказала директор по коммуникациям Ассоциации украинских организаций в Эстонии Инна Гордиенко.

«Сегодня мы собрались, чтобы привлечь внимание европейского сообщества, особенно Эстонии и других стран, к преступлениям России против Украины и её народа, - говорила на украинском языке Гордиенко. - Два дня назад в Украине был очередной темный день, когда Россия совершила еще один террористический акт, нацеленный на гражданские объекты. Российские войска атаковали Киев, Кривой Рог и Днепр различными ракетами. В общей сложности погибло 38 человек, включая 4 детей, и 190 человек было ранено. Только в Киеве погибло 27 человек, и 117 были ранены. Мы выражаем искренние соболезнования всем семьям, пострадавшим от этих жестоких атак. Действия России доказывают, что Москва сознательно целится в гражданские объекты, что приравнивается к преступлениям против человечности».