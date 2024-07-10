В Эстонии объявлено грозовое предупреждение

По прогнозу, ранним утром 11 июля на островах пройдут грозы, которые распространятся на западную часть материка с сильными ливнями, а в течение дня также на центральную и северную части.

В четверг вечером на острова придет новая грозовая зона, которая в ночь на пятницу распространится по всей стране. Местами будут интенсивные дожди, гроза будет сопровождаться порывами ветра свыше 20 м/с.

В четверг температура воздуха составит от 24 до 30 градусов, на побережье островов и под дождевыми облаками будет около 20 градусов тепла.