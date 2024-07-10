«Тюрьма – не могила, срок – не резина»: режиссер Евгения Беркович написала первый пост после приговора

Дело завели больше года назад, все это время его фигурантки находятся в СИЗО.

На следующий день после приговора появилось первое сообщение от Евгении Беркович в ее Telegram-канале.

«Привет, друзья! Новости вы сами знаете, бывали и получше. Я пока еще в некотором наркозе и стараюсь из него резко не выходить, иначе сразу становлюсь разрываема глубоко не христианскими чувствами и мыслями по поводу разных (по началу двух) людей, принявших это решение», - пишет Беркович.

«Жизнь не закончилась. Тюрьма-не могила, срок-не резина, - добавляет она. - Бороться дальше будем, по принципу «не догоним, хоть согреемся». А там, глядишь, что и выгадаем: за 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше».

«Муж говорит, что ему все стало понятно еще вчера около 11 часов дня - он принес пенсию старушке на своем участке, а у той был включен телевизор, и там шла какая-то патриотическая передача, где разоблачали врагов народа. заступающихся за Беркович и Петрийчук, - написала в своем Facebook мама Евгении Беркович, Елена Эфрос. - Он сказал, что Женя Беркович его дочь. А она иноагент? - спросила старушка. Тогда он в двух словах рассказал об этом деле, и старушка заплакала».

Как писала «Медиазона», по-настоящему на стороне обвинения Беркович и Петрийчук были лишь трое свидетелей: сотрудник центра «Э», который обвинил ИГИЛ в совершении теракта в «Крокусе», хотя российские власти утверждали, что за атакой стоит Украина; актер Владимир Карпук, сорвавший показ спектакля в 2022 году, который назвал спектакль «русофобским» и «деструктивным» для «патриархального» российского государства, а также секретный свидетель под псевдонимом «Никита», который утверждал, что он тайно снял на телефон спектакль и отнес его на Петровку, 38.

Свою вину Беркович и Петрийчук не признали. Евгения Беркович заявляла, что сделала постановку с целью профилактики терроризма, и говорила, что не испытывает «ничего, кроме осуждения или отвращения к терроризму».