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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В БРЮССЕЛЕ Либералы на перепутье: поддержат ли они фон дер Ляйен, а Яна Тоом – Каю Каллас

Мейнхард Пулк
, журналист
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Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас.
Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Фото: OLIVIER HOSLET / POOL

Фракция Renew Europe в Европейском парламенте, объединяющая либералов (от Эстонии туда входят члены Партии реформ и Центристской партии), сегодня выслушала Урсулу фон дер Ляйен, которая стремится к переизбранию на пост председателя Европейской комиссии. По словам члена фракции Яны Тоом, либералы на перепутье в вопросе поддержки фон дер Ляйен, а по отношению к кандидатуре Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Тоом настроена скептически.

Перевод: Сергей Светлов

На июньском саммите Европейского совета было решено, что традиционно занимавшие руководящие позиции в ЕС Европейская народная партия, социал-демократы и Renew Europe постараются продолжить коалицию. Кандидатом на пост председателя комиссии выдвинута фон дер Ляйен, на пост председателя Европейского совета - бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Также было согласовано выдвижение Каллас на должность верховного представителя ЕС.

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