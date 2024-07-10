ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В БРЮССЕЛЕ Либералы на перепутье: поддержат ли они фон дер Ляйен, а Яна Тоом – Каю Каллас

Фракция Renew Europe в Европейском парламенте, объединяющая либералов (от Эстонии туда входят члены Партии реформ и Центристской партии), сегодня выслушала Урсулу фон дер Ляйен, которая стремится к переизбранию на пост председателя Европейской комиссии. По словам члена фракции Яны Тоом, либералы на перепутье в вопросе поддержки фон дер Ляйен, а по отношению к кандидатуре Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Тоом настроена скептически.