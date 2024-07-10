ИССЛЕДОВАНИЕ Центр экологически чистых морских технологий принесет Эстонии десятки миллионов евро налогов

Исследование «Потребности в инвестициях в порты и разработка модели функционирования центра судостроения и ремонта для достижения целей экологической реформы» подтверждает, что растущий спрос на переоборудование судов является отличной возможностью для Эстонии стимулировать рост морской промышленности.

В будущем спрос на переоборудование судов для использования метанола, аммиака и других альтернативных видов топлива увеличится. Поэтому Министерство климата планирует в сотрудничестве с морским сектором помочь создать условия для создания в Эстонии центра по модернизации судов и экологически чистым морским технологиям.

По словам заместителя канцлера по морским делам и водной среде Министерства климата Каупо Ляэнеранда, создание центра увеличит экспорт, число рабочих мест и окажет сильное положительное экономическое влияние как на непосредственно, так и косвенно связанные сектора.

«Экономике Эстонии нужны новые возможности для роста, которые поддерживаются глобальными мегатрендами и тенденциями Европейского союза и Международной морской организации по сокращению выбросов парниковых газов в судоходстве, - сказал Ляэнеранд. - Создание центра морских технологий позволит нам использовать реальную возможность для достижения экономического роста через экологическую реформу, обеспечивая рабочие места в различных секторах морской экономики, а также в обрабатывающей промышленности в целом, поскольку рынки судоходства предоставляют такие возможности».

Согласно исследованию, для достижения успеха важно обеспечить системное сотрудничество между компаниями, государством и другими сторонами. Для содействия сотрудничеству компаний необходимо создать благоприятную среду и оказывать поддержку в подготовке квалифицированных кадров, маркетинге и развитии технологий.

Центр должен объединить эстонские судостроительные компании и поддерживающие обрабатывающие предприятия и функционировать в качестве независимого координатора и лидера, проводя проекты по развитию и содействуя сотрудничеству с другими секторами.

В качестве потенциальных мест для центра по переоборудованию судов выделены порты Мууга, Силламяэ и порт Венеф-Балтика благодаря хорошему морскому транспортному сообщению и расположению судостроительных компаний.