Государственный ИТ-центр приобретет чат-бота за более чем 140 тысяч евро

Чат-бот предназначен для реагирования на информационные запросы, и его цель - сократить количество обращений и повысить их качество, следует из пояснения по госзакупкам.

Поставщики услуг могут подавать заявки на RIT до 26 июля.

Центр обслуживает шесть министерств и более 75 учреждений. Согласно целям учреждения, ИТ-помощь должна быть доступна государственным учреждениям круглосуточно.

В RIT работает более 200 человек.