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Государственный ИТ-центр приобретет чат-бота за более чем 140 тысяч евро

Аймур-Яан Кескель
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Фото: Mihkel Maripuu

Согласно реестру госзакупок, Государственный центр информационных и коммуникационных технологий (RIT) планирует приобрести чат-бота за 142 тысячи евро.

Чат-бот предназначен для реагирования на информационные запросы, и его цель - сократить количество обращений и повысить их качество, следует из пояснения по госзакупкам.

Поставщики услуг могут подавать заявки на RIT до 26 июля.

Центр обслуживает шесть министерств и более 75 учреждений. Согласно целям учреждения, ИТ-помощь должна быть доступна государственным учреждениям круглосуточно.

В RIT работает более 200 человек.

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