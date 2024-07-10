Согласно реестру госзакупок, Государственный центр информационных и коммуникационных технологий (RIT) планирует приобрести чат-бота за 142 тысячи евро.
Государственный ИТ-центр приобретет чат-бота за более чем 140 тысяч евро
Чат-бот предназначен для реагирования на информационные запросы, и его цель - сократить количество обращений и повысить их качество, следует из пояснения по госзакупкам.
Поставщики услуг могут подавать заявки на RIT до 26 июля.
Центр обслуживает шесть министерств и более 75 учреждений. Согласно целям учреждения, ИТ-помощь должна быть доступна государственным учреждениям круглосуточно.
В RIT работает более 200 человек.