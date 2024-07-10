АДСКОЕ ПЕКЛО Смельчаки-туристы охотятся за температурным рекордом в Долине Смерти

Температура в Долине Смерти в последние дни поднялась до 53,3 градусов Цельсия, и из-за нынешней тепловой волны предполагается, что столетний рекорд в 56,6 градусов Цельсия может быть побит.

Андреа Карунанаяке из Калифорнии получила предупреждение, что такая жара опасна, но не смогла устоять перед желанием испытать это на себе: «Честно говоря, это просто шокирует. Я не знаю, как здесь вообще что-то может выжить».