На выходных пройдут сильные ливни

В ночь на пятницу облачно с прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами осадки сильные, возможны грозы. Ветер южный, на островах утром западный, 3-9 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 6-21 градус тепла.

Днем облачно с прояснениями. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные дожди. Во второй половине дня начиная с запада страны облачность рассеется, осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный, 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 20-26 градусов тепла.

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный, 2-8 м/с, температура воздуха 12-16 градусов тепла.

Днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди, вечером на острова придет плотная зона осадков. В первой половине дня ветер слабый, переменных направлений, во второй половине дня восточный и юго-восточный, 3-9, вечером в районе Рижского залива порывами до 15 м/с. Температура воздуха 22-27 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачность уплотнится и распространится с островов по стране на северо-восток, местами осадки сильные, возможны грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, к вечеру осадки станут реже, а облачность рассеется. В материковой части страны ветер переменных направлений, 2-7, на островах южный, 4-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 21-27 градусов тепла.