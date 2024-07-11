Каллас: лидеры НАТО видят, что мирное время прошло, но еще не все страны это осознали

Каллас указала на цифру 11 - число новых лидеров среди 32 союзников на саммите НАТО в этом году, которые не представляли свои страны на том же мероприятии в Вильнюсе в прошлом году. «Это показывает, что все они являются демократическими странами, где проводятся выборы, поэтому для того, чтобы лидеры могли принимать решения, общественное мнение также должно понимать, что такие решения должны быть приняты», - сказала она.